Trend: Klienci skłonni do przekazywani danych, jeśli uprości to obsługę

Jak wynika z najnowszej edycji badania Experience 2030 „Czy COVID-19 wciąż wpływa na zmianę zachowań klientów?”, jedynie co dziesiąty konsument z Polski uważa, że masowa dystrybucja szczepionki wpłynie na zwiększenie jego wydatków i powrót do zwyczajów zakupowych z okresu przed pandemią.

Aż 59 proc. klientów nie będzie tęsknić za kolejkami do kas i okienek, czy oczekiwaniem na sprzedawcę

Jedynie co dziesiąty konsument z Polski uważa, że masowa dystrybucja szczepionki wpłynie na zwiększenie jego wydatków i powrót do zwyczajów zakupowych z okresu przed pandemią. To jeden z najniższych wskaźników wśród wszystkich krajów z regionu EMEA, które zostały uwzględnione w badaniu. Mniejszy odsetek odnotowano tylko w Czechach i na Węgrzech.

Eksperci liczyli na to, że masowe szczepienia i stopniowe łagodzenie obostrzeń przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa klientów, którzy chętniej wrócą do standardów sprzed pandemii również w zakresie konsumpcji produktów i usług. Chociaż w krajach Europy i Bliskiego Wschodu coraz większa grupa konsumentów deklaruje, że planuje teraz wydawać więcej, nie oznacza to, że będą kupować produkty i usługi w taki sam sposób, jak wcześniej.

Wyniki badania SAS ukazują jednoznaczny trend w zakresie tzw. emancypacji klientów. Wraz z wybuchem pandemii zostali oni zmuszeni do zmiany swoich nawyków i preferencji zakupowych. Ta trudna lekcja spowodowała, że błyskawicznie wzrosła cyfrowa świadomość konsumentów, którzy są dziś bardziej wszechstronni i wybredni, a utrzymanie ich lojalności wobec marki staje się coraz większym wyzwaniem.

Aż 50 proc. konsumentów z Polski jest gotowa skorzystać z usług konkurencji już po pierwszym złym doświadczeniu z obecnym dostawcą, co oznacza wzrost względem zeszłego roku o 13 punktów procentowych. Taką samą deklarację złożyło średnio 47% zapytanych w innych krajach. Podczas pandemii ponad połowa polskich respondentów badania zdecydowała się na skorzystanie z usług innych dostawców. Najczęściej powodem tej zmiany był:

Prostszy proces zakupowy online – 19 proc.

Niższa cena, promocja, nagroda – 17 proc.

Wygodniejszy sposób dostawy – 12 proc.

Negatywne doświadczenie klienta z poprzednim dostawcą – 10 proc.

Jaka przyszłość czeka fizyczne sklepy i placówki obsługi?