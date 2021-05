Trend nearshoring napędza inwestycje magazynowe w Europie

Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wciąż znajduje się w fazie silnego rozwoju – wynika z danych firmy Colliers. Całkowita podaż wzrosła w I kw. 2021 r. o ok. 746,7 tys. mkw., czyli aż o 64% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podaż dalej rośnie

Na ten dobry wynik złożyło się oddanie do użytkowania m.in. magazynu BTS dla firmy Euro-net w ramach Prologis Park Janki (73,4 tys. mkw.), dwóch faz Panattoni Park Gdańsk Airport (łącznie 71,6 tys. mkw.), Panattoni BTS Czeladź dla firmy 4F (67 tys. mkw.) czy dwóch budynków w ramach inwestycji 7R Park Beskid II (łącznie 54,4 tys. mkw.).

- Deweloperzy zauważają duży potencjał inwestycyjny nieruchomości magazynowych i decydują się na realizację kolejnych projektów. W budowie jest obecnie blisko 2,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej – mówi Agnieszka Bogucka, analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Wśród największych inwestycji w fazie budowy wymienić można BTS Amazon Świebodzin (203,5 tys. mkw.), kolejne etapy Central European Logistics Hub (w sumie 179,2 tys. mkw.) czy Hillwood Stryków II (72,9 tys. mkw.).

- Do wzrostu zainteresowania deweloperów rozbudowywaniem swojego magazynowego portfolio w Polsce przyczyniła się pandemia COVID-19 i trendy, które ze sobą przyniosła m.in. na nearshoring. Firmy coraz częściej decydują się na lokowanie produkcji bliżej kraju macierzystego czy regionu sprzedaży, ponieważ lokalizacja centrów produkcyjnych w regionach Azji zaczęła być postrzegana jako stosunkowo ryzykowna. Po ubiegłorocznych doświadczeniach dąży się do skracania łańcuchów dostaw, a co za tym idzie, większa ilość produkcji jest przenoszona do Europy. To duża szansa dla Polski, która postrzegana jest jako atrakcyjna lokalizacja biznesu, m.in. ze względu na dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników przy jednoczesnych stosunkowo niskich kosztach pracy – dodaje Agnieszka Bogucka.

Potencjał Polski zauważyli już m.in. giganci branży e-commerce, tacy jak Amazon i Zalando, którzy decydują się na otwieranie tutaj kolejnych centrów logistycznych, a w ślad za nimi swoje centra dystrybucji i obsługi zwrotów będą lokować kolejne firmy.

Popyt goni podaż

Zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową wciąż jest bardzo wysokie, o czym świadczy wskaźnik popytu w I kw. 2021 r. W pierwszych miesiącach roku wynajęto łącznie 1,6 mln mkw., z czego 50% stanowiły nowe umowy. Do największych transakacji tego typu zaliczyć należy 53,7 tys. mkw wynajęte przez Auchan w GLP Lędziny Logistics Centre, 48,4 tys. mkw. wynajęte przez firmę Arvato w ramach inwestycji Prologis Park Poznań III, czy 44,5 tys. mkw. wynajęte przez ID Logistics w Panattoni Park Zgorzelec.