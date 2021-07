Trend showroomingu wkracza na rynek sprzedaży samochodów

Pandemia przyspieszyła wdrażanie sprzedaży online samochodów. Co drugi przedsiębiorca jest zainteresowany całkowicie zdalnym procesem zakupu samochodu, a co trzeci obejrzeniem pojazdu w salonie i zakupem online – wynika z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”.

Zdecydowana większość firm MŚP, aż 81 proc., preferuje tradycyjny proces z możliwością obejrzenia i zakupu samochodu w salonie.

Eksperci wskazują, że część autosalonów w przyszłości zmieni się, podobnie jak dzieje się to w branży modowej czy meblowej, w showroomy. Ponadto, dealerzy zamiast samochodu będą sprzedawać usługę mobilności, a konsolidacja sieci sprzedaży jeszcze bardziej przyspieszy.

W szczególności, pandemia przyspieszyła wdrażanie zdalnego kanału sprzedaży samochodów, który do tej pory udostępniali nieliczni producenci jak Tesla. Z badania EFL wynika, że już co druga firma jest zainteresowana całkowicie zdalnym procesem (52%), a co trzecia możliwością obejrzenia samochodu w salonie i zakupu online z dostawą pod drzwi (39%).

– W ostatnim modelu – hybrydowym – część autosalonów zmieni swoją funkcję i podobnie jak ma to miejsce już od kilku lat w branży modowej czy meblowej, zmieni się w showroomy. W nich zobaczymy najnowsze modele aut w najlepszych konfiguracjach, ale już samo testowanie samochodu będzie odbywać się m.in. za pośrednictwem carsharingu. Powstanie kilka ścieżek sprzedażowych zamiast jednej, która dominuje od kilkudziesięciu lat, a klient sam zdecyduje, z której skorzysta – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.