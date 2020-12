Trendy e-commerce wg Divante: Social commerce, Marketplaces, A.I. oraz Security

fot. Tomasz Karwatka

Według raportu "eCommerce Trends Report 2021” przygotowanego przez firmę Divante największe znaczenie w 2021 roku będą miały: Social commerce (handel społecznościowy), Marketplaces (internetowe platformy handlowa), A.I. (sztuczna inteligencja) oraz Security (bezpieczeństwo).

W roku 2020 obserwowaliśmy zmiany w handlu na niespotykaną dotąd skalę. Pandemia spowodowała znaczne przyspieszenie rozwoju i wzrost znaczenia handlu online. Nawet jeżeli ostatecznego zakupu dokonujemy w sklepach stacjonarnych, to dotarcie do miejsca transakcji odbywa się wielokanałowo, z uwzględnieniem doświadczeń omnichannel. Reklamy retargetowane czy powiadomienia push wysyłane w ramach programów lojalnościowych to już nasza codzienność.

Pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji handlu

Nadszedł czas eCommerce. Statystyki za 2020 rok w pełni to potwierdzają. W pierwszej połowie 2020 roku konsumenci wydali na zakupy online 347 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 30,1 proc.

W ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 maja bieżącego roku amerykańscy sprzedawcy handlujący asortymentem na platformie Amazon osiągnęli średnio 160 tys. USD obrotów, czyli o 60 tys. USD więcej rok do roku.

- Podczas ostatniego Winter Summit Divante, zakończyłem przemówienie, skierowane do wszystkich pracowników i partnerów, mówiąc, że: eCommerce zmienia rzeczywistość i czyni nasze życiem lepszym i łatwiejszym. Słowa te wypowiadałem z pełną świadomością, jednak nie spodziewałem się, że tak szybko staną się rzeczywistością. Kilka miesięcy później, eCommerce pozwolił światu dalej funkcjonować, a nade wszystko wpłynął na jakość naszego życia podczas lockdown’nu. Łańcuchy dostaw po odpowiednim ich skalibrowaniu zostały utrzymane, a nawet ulepszone. Uważam, że znaleźliśmy się w kluczowym dla branży momencie, co powinniśmy docenić, bo takie sytuacje nie zdarzają się często. Wiem, że dla wielu był to ciężki rok, ale jestem przekonany, że osoby zajmujące się handlem elektronicznym zyskały większy wpływ i większą odpowiedzialność - mówi Tomasz Karwatka, Prezes Zarządu Divante.

Najczęściej pojawiające się w zestawieniu trendy zebrane w „Top 4 picks for 2021: The Big Movers” to: Social commerce (handel społecznościowy), Marketplaces (internetowe platformy handlowa), A.I. (sztuczna inteligencja), Security (bezpieczeństwo). Trendami, które w ocenie ekspertów stracą w przyszłym roku na znaczeniu okazały się: VR (wirtualna rzeczywistość), loT (internet rzeczy), mobile apps (aplikacje mobilne).

Social commerce a fundamentalna zmiana w Facebook

Aplikacje i platformy społecznościowe pochłaniają lwią część czasu, jaki spędzamy w Internecie, w tym kontekście nie dziwi, że platformy społecznościowe z chęcią sięgają po gigantyczny strumień przychodów generowany przez wydatki na reklamę i prowizje od sprzedaży. To właśnie w 2020 roku Facebook zmienił swój interfejs, uwzględniając ikonę „Marketplace” na środku paska nawigacyjnego. Jest to pierwszy element, który widzi 2,7 mld użytkowników, logujących się do serwisu. Nie bez przyczyny handel społecznościowy został zidentyfikowany jako trend priorytetowy w 2021 roku. Wystarczy wspomnieć, że aż 87 proc. osób kupujących online przyznaje, że media społecznościowe pomagają im podejmować decyzje zakupowe.