Trendy przyszłości: architektura MACH, voice commerce, agregatory transakcji i sklepy bezobsługowe

- 25 lat istnienia na rynku i obserwowania zachodzących zmian skłoniło nas do tego, by wskazać 50 kluczowych prognoz, które będą kształtować rynek handlu, e-commerce, ale także wpływać na zmiany społeczne w horyzoncie jednego pokolenia – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner Unity Group i CEO ITCorner, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej firmy IT.