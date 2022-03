Trwa głosowanie w konkursie Business Angel of the Yaer

Głosować można tutaj

Business Angel of the Year to konkurs nagradzający najlepszych inwestorów prywatnych, którzy wspierają swoimi funduszami, a co ważniejsze doświadczeniem, kontaktami i zaangażowaniem osobistym, młode spółki technologiczne - startupy. Celem konkursu jest promocja działalności business angels, pokazanie dobrych praktyk inwestycyjnych wśród inwestorów jak i startupów oraz docenienie dokonań laureatów i finalistów.

Kapituła skupiająca reprezentantów środowiska inwestorów i założycieli startupów wybiera zwycięzców w dwóch pierwszych kategoriach, jak również finalistów w dwóch pozostałych. Laureaci Nagordy Ekosystemu i Venture Award by VC Leaders są wybierani w publicznym głosowaniu.

W poprzednich latach partnerami BAY byli m.in.: Polski Fundusz Rozwoju, PFR Ventures, PFR TFI, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Cambridge Innovation Center, Venture Café, Greenberg Traurig, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Wyższa Szkoła Bankowości, ICAN Institute, Amazon Web Services, ISBnews, EBAN, Executive Club, DealRoom, Fundacja im. Lesława A. Pagi, ISBnews, VCLeaders, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, EBAN - The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players oraz fundusze: YouNick Mint, PomerAngels, Kogito Ventures, DFR Inwestycyjny.