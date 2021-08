Trwa rekrutacja pracowników do magazynów Amazona w Świebodzinie

Docelowo, w centrum logistycznym stworzonych zostanie ponad tysiąc stałych miejsc pracy. Ponadto, w trzech innych parkach pozostających w budowie, całkowita powierzchnia magazynowa przekroczy 100 tys. mkw., a wśród nich są Centrum Logistyczne GLP Lędziny (111,5 tys. mkw.), Panattoni Park Poznań (107,8 tys. mkw.), gdzie buduje się przestrzeń dla firmy spedycyjnej DHL, a także Hillwood Bydgoszcz (102 tys. mkw.). W największych obiektach powstających na potrzeby gigantów e-handlu zatrudnienie znajdzie ponad 5 tys. osób.

- Kolejny kwartał w pandemii pokazuje, że magazyny i powierzchnie logistyczne nie tylko nie odczuły jej skutków, ale także dostały silny impuls do dalszego rozwoju. Stabilne fundamenty, przyspieszające zmiany na rynku e-commerce i nowe strategie korzystania z tego typu obiektów, w tym zmiany w łańcuchach dostaw, nearshoring czy zapotrzebowanie na mniejsze obiekty na terenach dużych aglomeracji piszą dla sektora optymistyczny scenariusz - mówi Igor Roguski, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych i Logistycznych, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland

Pierwszą połowę roku rynek zamknął zasobami o łącznej wielkości prawie 22 mln mkw. powierzchni. W samym tylko drugim kwartale oddano do użytku obiekty o powierzchni prawie 420 tys. mkw., a najbardziej urosły rynki w Trójmieście, Krakowie i w strefie Warszawa II.

W trzech pierwszych miesiącach 2021 roku popyt wyniósł około 1,6 mln mkw., a w kolejnym kwartale zatrzymał się na poziomie ponad 1,78 mln mkw. Największym wzięciem cieszyły się obiekty zlokalizowane na Górnym Śląsku (popyt brutto 345 tys. mkw.) i w okolicach Poznania (popyt brutto 287 tys. mkw.). To oznacza 40 proc. wzrost popytu w ujęciu półrocznym, w porównaniu do roku 2021 i 2020. 3 na 4 podpisywane umowy to nowe kontrakty (w tym umowy najmu podpisane na obiektach wciąż pozostających w budowie), bądź też ekspansje. Na koniec II kwartału liczba pustostanów wynosiła ona około 5,8 proc. i była niższa niż ta w kwartale pierwszym (o 0,8 p.p.) oraz przed rokiem (o 1,2 p.p.)