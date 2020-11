Trzecia giełdowa sesja z rzędu z wyraźnymi spadkami Allegro

Kurs akcji Allegro spada, fot. Shutterstock

Po siedmiu wzrostowych sesjach z rzędu WIG20 po raz pierwszy w tym miesiącu zanotował spadek. Problemem znów było Allegro, branżowo słabo radziła sobie odzieżówka- czytamy na bankier.pl.

W gronie blue chipów najbardziej ciążyły indeksowi spadki Allegro (-3,9 proc.). Bez tej spółki WIG20 zakończyłby dzień 12 listopada "na zero". To trzecia sesja z rzędu z wyraźnymi spadkami tego podmiotu i w ostatnim czasie ze wsparcia dla indeksu zamienił się on w poważny problem dołujący notowania WIG20. Wpływ na to mogła mieć wysoka wycena Allegro, które z parkietem przywitało się gwałtownymi wzrostami - pisze bankier.pl.

Najsłabszą spółką indeksu było LPP, które straciło 5,2 proc. Dodatkowo o 3,6 proc. w dół poszły i notowania CCC, przez co WIG-Odzież był najsłabszym indeksem sektorowym (-4,4 proc.). Po wzrostowej stronie na uwagę zasługuje VRG (+5,1 proc.), które pokazało raport finansowy ze stratą na poziomie 29 mln zł. Grupa VRG uważa, że jej sprzedaż w 2020 roku może spaść do 25 proc. rdr.

