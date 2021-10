Twisto: Usługi buy now, pay later będą mocno rosnąć

Obserwując, co ostatnio dzieje się w branży e-commerce, możemy powiedzieć, że trwa prawdziwy boom na płatności odroczone. Największe polskie e-sklepy podejmują decyzję o wdrożeniu Twisto w swoich biznesach, a kolejne podmioty mówią o własnym rozwiązaniu.

AM: Zgadza się, ostatnie pół roku to czas bardzo dynamicznego rozwoju BNPL (buy now, pay later) na polskim rynku. Powodów jest kilka. Przede wszystkim coraz więcej osób dostrzega korzyści przesunięcia płatności za zakupy. Dzięki buy now, pay later mogą przetestować produkt przed uiszczeniem zapłaty za niego, albo skorzystać z promocji, gdy akurat brakuje im wystarczających środków, a wiedzą, że niedługo będą je mieli.

Również e-commercy dostrzegają to, że klienci coraz chętniej odraczają płatności - Twisto dostępne jest w kilkudziesięciu tysiącach sklepów. Ostatnio rozpoczęliśmy współpracę z Hebe czy Pyszne.pl, czyli prawdziwymi gigantami na polskim rynku. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientom i podejmuje decyzję o udostępnieniu naszego rozwiązania. W przyszłości chcemy jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję lidera na rynku poprzez integrację z kolejnymi merchantami oraz wprowadzenie nowości produktowych. Jedną z nich jest możliwość podzielenia płatności, szczególnie za większe zakupy, na 3 raty (bez dodatkowych kosztów dla Klienta). Wchodzimy z nią właśnie na polski rynek.

Kilka miesięcy temu podzieliliście się informacją, że Twisto zostanie przejęte przez Zip Co, co to oznacza dla waszych sklepów partnerskich?

AM: Z perspektywy naszych partnerów najważniejsze będzie to, że pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na obsługę międzynarodowych ecommerców przez jedno API. Oznacza to, że nasze sklepy partnerskie, które zdecydują się na ekspansję, będą miały ułatwione zadanie. Oprócz doświadczenia i know-how udostępnimy im także technologię, która umożliwi proste wdrożenie płatności odroczonych w 11 krajach na 5 kontynentach, czyli wszędzie tam, gdzie dostępny jest Zip – jeden z liderów branży BNPL na świecie.

Jak obecnie wygląda rynek?

AM: Polski rynek rozwija się bardzo dynamicznie, jednak wciąż jesteśmy kilka kroków za Zachodem – przykładowo jak podaje Statista, blisko trzech na czterech Australijczyków zna usługę kup teraz, zapłać później. Chociaż trzeba przyznać, że ta różnica się stale zmniejsza - według naszych ostatnich badań już 60 proc. Polaków słyszało o rozwiązaniu buy now pay later. Patrząc na poprzednie miesiące, gdy Polacy przekonywali się do zakupów w sieci, możemy śmiało przyznać, że również nabierają zaufania do nowych metod płatności, wcześniej im nieznanych. Pokazują to również nasze wyniki - już 6 mln klientów zrobiło zakupy z Twisto, a 250 tys. użytkowników w Polsce ma naszą aplikację.

Wzrost popularności BNPL widzimy również z perspektywy ecommerców - kiedyś płatności odroczone kojarzyły się przede wszystkim z branżą fashion, natomiast teraz kolejne sektory decydują się na wdrożenie naszego rozwiązania. Bardzo często jest to spowodowane odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów w tym zakresie. W ostatnim czasie do grona naszych partnerów dołączyły e-sklepy z branży elektronicznej, farmaceutycznej, a nawet food delivery. Rynek się zmienia, a wraz z nim zmieniają się preferencje konsumentów. Potwierdzają to również wyniki badań prowadzonych przez Zip wśród e-sklepów z całego świata. Wynika z nich, że aż 96 proc. merchantów, którzy wdrożyli płatności odroczone, odnotowało pozytywne efekty dla swojego biznesu, jak choćby wzrost średniej wartości koszyka, wzrostu konwersji, nowych klientów czy większą częstotliwość zakupów.

Jakie są prognozy dla rynku BNPL na świecie?

AM: Wszelkie dane pokazują, że usługi buy now, pay later będą mocno rosnąć. Z raportu „The Global Payments Report” wynika, że do 2024 r. globalny udział BNPL w płatnościach w e-commerce wzrośnie dwukrotnie – o 4,2%. Z kolei w przypadku Europy dla tego samego przedziału czasowego zakłada się wzrost płatności odroczonych z 7,4% do 13,6%.

Australijski ZIP, jeden z największych providerów odroczonych płatności na świecie i inwestor Twisto, szacuje, że globalna wartość sprzedaży, którą mogą obsłużyć rozwiązania BNPL, to 22 bln dol. Szacunki te zakładają również, że płatności odroczone będą dotyczyć sklepów stacjonarnych. To ogólny trend w świecie i naturalny kierunek rozwoju BNPL. Twisto ten potencjał dostrzegło już wcześniej oferuje klientom płatności w sklepach stacjonarnych - dzięki karcie wirtualnej lub fizycznej Mastercard.

Kto najczęściej korzysta z płatności BNPL?

AM: Klienci Twisto to przeważnie osoby między 25 a 50 rokiem życia, które mogą pochwalić się dobrym standingiem finansowym i są zaznajomione z nowinkami technologicznymi. Co warto podkreślić nie każdy z naszych klientów potrzebuje finansowania. Często chodzi im po prostu o poczucie komfortu – świadomość, że w razie potrzeby mogą skorzystać z Twisto – a także bezpieczeństwo – nie chcą płacić ze swoich pieniędzy, zanim nie sprawdzą produktu, a z Twisto nie ponoszą żadnego ryzyka.

Podobnie jest na świecie. W raporcie „North America Buy Now Pay Later Industry and Trends 2021” wskazano, że już blisko 2/3 amerykańskich konsumentów w wieku 18-44 lat choć raz skorzystało z płatności odroczonej, robiąc zakupy. Widoczny jest wzrost zainteresowania usługami BNPL, a także to, że klienci chętnie wracają do tej opcji płatności. Pokazują to choćby wyniki badania The Strawhecker Group przeprowadzonego na Amerykanach, którzy skorzystali z usług BNPL. Aż 85% z nich planuje używać tej opcji płatności w przyszłości.

Czy płatności odroczone mogą być alternatywą dla kart kredytowych?

AM: Jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego liczba kart kredytowych nadal spada. Na koniec pierwszego kwartału br. na rynku było 5,4 mln kredytówek, a jeszcze 10 lat temu było ich prawie 10 mln. To pokazuje po pierwsze, że jest część społeczeństwa, która w ogóle nie ma dostępu do bankowych źródeł finansowania, np. ze względu na zatrudnienie na tzw. umowach śmieciowych czy też brak odpowiedniej historii kredytowej, a po drugie - co widać zwłaszcza w przypadku młodych osób - że konsumenci nie chcą mieć obciążeń kredytowych w postaci karty i odchodzą od tego produktu. Dlatego też na popularności zyskują pozabankowe usługi pożyczkowe. W czasach niepewności ekonomicznej, gdy nie każdy z nas kwalifikuje się do uzyskania karty kredytowej, usługa BNPL stała się prostym i wygodnym sposobem np. wydłużenie okresu spłaty i rozłożenie płatności na raty za zakupy online.