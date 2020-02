Twisto wprowadza cashback w ponad 850 e-sklepach

Posiadacze aplikacji Twisto mogą korzystać z nowej funkcji – cashback. Umożliwia ona uzyskanie zwrotu nawet do 10 proc. wartości zakupu w ponad 850 sklepach i serwisach internetowych, m.in. na allegro, booking.com, eobuwie.pl, aliexpress, notino, empik.com, ebay, born2be, answear, groupon i zooplus.

Cashback jest dostępny dla wszystkich klientów i obejmuje najbardziej popularne w Polsce sklepy i serwisy. Aby skorzystać z usługi należy wejść do aplikacji Twisto lub zalogować się do konta online i stamtąd przejść na stronę sklepu, a następnie dokonać zakupu. W zależności od wybranego sprzedawcy, cashback zostanie zrealizowany w terminie od dwóch do kilku tygodni. Zwrot nastąpi w formie punktów Twisto, które mogą być przeznaczone na dowolny zakup. Jeden punk ma równowartość 1 zł. Dostępne promocje i wartość cashback w poszczególnych sklepach klienci mogą sprawdzać na bieżąco w aplikacji, w zakładce Benefity. Operatorem usługi cashback oferowanej przez Twisto jest firma Tipli.

Niedawno użytkownicy Twisto zyskali dostęp do funkcji split, która umożliwia łatwy podział rachunku między kilka osób. Już wkrótce w aplikacji pojawią się płatności Google Pay, a niedługo później Apple Pay. - Pracujemy także nad wdrożeniem możliwości rozłożenia zakupy na raty jednym kliknięciem. Wiemy, że są to funkcjonalności, na które czekają nasi klienci – mówi Renata Salata, Chief Growth Offficer w Twisto.

Twisto to jeden z najszybciej rosnących fintechów w Europie. Oferuje wygodną aplikację do codziennych płatności, połączoną z kartą wielowalutową z kursem wymiany walut Mastercard bez opłat i prowizji. Na polskim rynku Twisto działa od 2018 r. i oferuje również nowatorską formułę zakupową „kup teraz, zapłać później”. Partnerem strategicznym Twisto w Polsce jest ING Bank Śląski. Firma powstała w Czechach. Wśród udziałowców są grupa ING oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa.