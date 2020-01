Twisto wprowadza split

fot. materiały prasowe

Posiadacze aplikacji Twisto mogą korzystać z nowej funkcji – Twisto split. Umożliwia ona łatwy podział rachunku na kilka osób, na przykład za wspólny obiad w restauracji. Split może się przydać w każdej sytuacji, w której wolelibyśmy uniknąć niewygodnych rozliczeń gotówkowych.

- Twisto split idealnie sprawdzi się podczas wyjść z przyjaciółmi, zrzutek na prezent, rodzinnych zakupów, czy na wakacjach. Aplikacja będzie pamiętała za nas, kto i ile pieniędzy powinien nam oddać i przypomni znajomym o konieczności zwrotu. Osoby, które nie mają Twisto dostaną powiadomienie przez SMS lub mail i będą mogły spłacić split BLIKIEM lub przelewem – wyjaśnia Renata Salata, Chief Growth Officer w Twisto.

Osoba, która otrzyma split ma 7 dni, by zapłacić swoją część rachunku. Po tym czasie nieuregulowana płatność wróci do nadawcy. Twisto umożliwia podział każdej płatności, z dowolną liczbą osób. Minimalna kwota, o której zwrot możemy się zwrócić to 1 zł. Aplikacja umożliwia wysłanie razem ze splitem rachunku za dzieloną transakcję, a także przesłanie wiadomości lub GIFa.

- Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem nowych, przydatnych funkcji w naszej aplikacji. Jeszcze w tym kwartale powinniśmy udostępnić płatności z Google Pay, a niedługo później Apple Pay. Pracujemy także nad wdrożeniem możliwości rozłożenia zakupy na raty jednym kliknięciem. Wiemy, że są to funkcjonalności, na które czekają nasi klienci – mówi Renata Salata.

Twisto to karta do codziennych płatności, połączona z mobilną aplikacją. Z Twisto można odroczyć termin zapłaty za zakupy do 45 dni, a za granicą transakcje są rozliczane po najlepszym kursie wymiany, bez opłat i prowizji.