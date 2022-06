Twisto z kolejnym operatorem płatności. Fintech nawiązał współpracę z Tpay

Dzięki współpracy Tpay z Twisto konsumenci będą mogli robić zakupy z wykorzystaniem metody BNPL (ang. Buy Now, Pay Later), czyli przesuwać termin płatności do 30 lub nawet 45 dni. Aby skorzystać z płatności odroczonej, wystarczy, że podczas finalizacji zamówienia wybiorą Twisto spośród dostępnych metod płatności.

- Obecność płatności odroczonych wśród metod płatności zwiększa wartość koszyka klientów i potencjał sprzedaży, zarówno w sklepach online, jak i stacjonarnych. Nasze dane pokazują, że 9 na 10 małych i średnich przedsiębiorstw odnotowuje poprawę wyników po wdrożeniu BNPL. Największą z nich widać w zakresie przychodów, konwersji sprzedaży i liczbie nowych klientów. Płatności te mogą pomóc w rozwiązaniu przyczyn porzucania koszyków przez konsumentów, takich jak chwilowy brak wystarczających środków finansowych czy chęć sprawdzenia produktu przed zakupem – mówi Adam Miziołek, Country Manager Twisto w Polsce.

Jak pokazują dane z raportu Koszyk Roku 2022, odsetek e-sklepów oferujących obecnie płatności odroczone sięga 73 proc. To prawie 2,5-krotnie więcej niż w 2020 roku. Sprzedawcy akceptujący BNPL odnotowali wiele pozytywnych zmian po wprowadzeniu tej metody płatności. Wśród nich wymieniają m.in. dotarcie do nowych grup klientów (75 proc.), zwiększenie przychodów (50 proc.) czy wzrost średniej wartości koszyka zakupowego (50 proc.). Najczęściej wskazywanymi korzyściami wdrożenia płatności odroczonych w sklepie są: rozszerzenie dostępnych metod płatności, wzrost sprzedaży oraz wspomniane pozyskanie nowych grup klientów.

W sklepach internetowych, które wdrożyły u siebie płatności online od Tpay, płatności odroczone Twisto wprowadzane będą etapowo, aktualnie trwają testy.

– Koncentrujemy się na wdrażaniu rozwiązań, które przyspieszają rozwój e-płatności zarówno z perspektywy właścicieli sklepów internetowych, jak i internautów. Dotychczas skupialiśmy się na tym, by cały proces zakupowy był możliwy do zrealizowania na każdym urządzeniu. Następnie doszła do tego kwestia przyspieszenia i zwiększenia wygody podczas e-zakupów, z czym mocno wiąże się rozwijanie metod płatności. Wprowadzamy do e-commerce jedną z największych instytucji finansowych w regionie CEE, tj. Bank Pekao S.A, dzięki czemu wspólnie bezprecedensowo łączymy działania on- i offline oraz planujemy wprowadzić na rynek wspólne produkty płatnicze. W ostatnim czasie zapewniliśmy także wygodną integrację z Apple Pay – mówi Paweł Działak, CEO & co-founder Tpay, operatora płatności online.

Polski rynek e-commerce dynamicznie się rozwija i z roku na rok widać, jak wielu nowych klientów sięga po Twisto. Już 95% Polaków poniżej 45. roku życia wie, czym jest rozwiązanie BNPL i coraz częściej szuka płatności odroczonych wśród dostępnych metod finalizacji zakupów. Z kolei w Australii, gdzie płatności odroczone są powszechnym rozwiązaniem, zbadano, że średnio o blisko 20% zmniejszyłaby się wartość koszyka, gdyby nie można było skorzystać z tej metody płatności. Klienci opóźnialiby także dokonywanie zakupów i mniej chętnie wracali do danego sklepu. Dane te pokazują, jak duży potencjał tkwi w tej usłudze.

Twisto jest obecnie dostępne w kilkudziesięciu tysiącach sklepów internetowych z różnych branż – fashion, kosmetycznej, elektronicznej, farmaceutycznej, a także w food delivery. Teraz płatności odroczone znajdują się także w bramce płatniczej Tpay – operatora płatności, który od ponad 12 lat ułatwia klientom zakupy, a właścicielom sklepów pomaga rozwijać ich e-biznesy.