Twórca eobuwie inwestuje w Ergonode

Marcin Grzymkowski to założyciel marki eobuwie i jej były prezes zarządu. Teraz zamierza przekonać właścicieli biznesów online, że przyszłość należy do tych, którzy najsprawniej będą w stanie zarządzać prezentowanym online asortymentem. Zamierza to osiągnąć dzięki inwestycji w polski startup technologiczny - Ergonode.

Jak to działa?

Ergonode to jednocześnie nazwa spółki jak i oferowanego przez nią oprogramowania typu PIM (product information management).

Grzymkowski objął ponad 30% udziałów w Ergonode i, którego misją jest wspieranie efektywności zespołów ecommerce w pracy z asortymentem online. Spółka uzyskała dokapitalizowanie sięgające ponad 5 milionów złotych, co przyczyni się w znacznym stopniu do ustabilizowania prac nad rozwojem jej pozycji rynkowej.

Jak konkretnie działa oprogramowanie Ergonode, z którego dzisiaj korzystają już m.in. szwedzki koncern, produkujący karmy premium dla zwierząt domowych, holenderski producent szklanych opakowań, amerykański sklep z luksusowymi zegarkami takich marek jak Rolex, czy Omega, czy polski producent odzieży reklamowej?

- Ergonode pozwala na intuicyjne zarządzanie setkami tysięcy produktów online oraz podnosi efektywność pracy zespołów tworzących treści produktowe. Zastosowanie tzw. architektury rozproszonej w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie i utrzymywanie informacji produktowych poza głównym systemem ecommerce nieporównywalnie go odciąża i daje osobom prowadzącym biznesy online zdecydowanie więcej możliwości w rozwoju. Ergonode pozwala sprawniej zarządzać asortymentem w wielu kanałach sprzedaży, nie tylko w sklepie online, ale także marketplace’ach, takich jak Allegro, Zalando, Amazon. Sprawdziłem to podejście w wielu swoich dotychczasowych przedsięwzięciach i wiem, że możliwość dostosowywania treści do poszczególnych rynków przy użyciu systemu PIM daje nieporównywalną przewagę - wyjaśnia Grzymkowski.

‍