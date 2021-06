Twórca W Biegu Cafe inwestuje w rynek kosmetyczny. Startuje z emisją crowfundingową

fot. Maciej Adamaszek, FerrumLabs

FerrumLabs S.A., właściciel nowej marki pielęgnacyjnej premium dla mężczyzn - True™ men skin care - zapowiada na czerwiec emisję crowdinvestingową. Spółka jest już obecna ze swoimi produktami w siedmiu krajach europejskich. Planowane w ramach emisji finansowanie na poziomie niemal 1,5 mln zł, FerrumLabs chce przeznaczyć m.in. na zwiększenie skali produkcji i rozszerzenie asortymentu.

Według raportu Euromonitor International, światowy rynek męskiej pielęgnacji miał osiągnąć w 2020 roku wartość ponad 60 mld dol. oraz potroić swoje przychody od 2015 roku. Segmentem o największej dynamice wzrostu w ciągu ostatnich 10 lat są kremy do twarzy, których obecnie używa regularnie niemal 30 proc. mężczyzn w Polsce. Mężczyźni zaczynają zwracać uwagę na pielęgnację twarzy od ok. 30-35 roku życia, a to obecnie, według danych GUS, najliczniejsza grupa wiekowa w Polsce. Mimo dynamicznego wzrostu, kosmetyki dla mężczyzn stanowią wciąż jedynie 10 proc. światowego rynku kosmetycznego.

Twórcą firmy jest Maciej Adamaszek, prezes zarządu FerrumLabs S.A., a także twórca marek, takich jak sieć kawiarni „W biegu Cafe” czy restauracji „Charlie Food & Friends”.



True™ men skin care to pierwsza polska wegańska marka dla mężczyzn w segmencie premium. Pierwsza linia wypuszczona na rynek z początkiem 2021 roku – Advanced Age & Pollution Defence uzupełniona zostanie dwoma produktami z serii przeciwstarzeniowej. Firma ma globalne ambicje – marka jest już dostępna w sprzedaży zarówno na polskim rynku, jak i w Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii oraz we Włoszech. Od kwietnia spółka może pochwalić się statusem paneuropejskiego partnera Amazon Prime. W lipcu planowane jest wejście na kolejny zagraniczny rynek. Sama sprzedaż kosmetyków rośnie w średnim tempie ponad 100 proc. miesięcznie.

W czerwcu na platformie Beesfund ruszy kampania crowdinvestingowa True™ men skin care. W jej ramach wyemitowane zostaną akcje spółki o łącznej wartości niemal 1,5 mln zł. Zebrane środki FerrumLabs S.A. chce przeznaczyć przede wszystkim na zwiększenie skali produkcji kosmetyków True™ men skin care, rozszerzenie asortymentu, a także na prace nad nową linią produktową opartą o kolejny, globalny trend. – Jesteśmy stosunkowo nowym graczem na rynku, dlatego liczymy na to, że emisja przyniesie nam liczne grono akcjonariuszy, z którymi zbudujemy zaangażowaną społeczność osób wierzących w nasz biznes oraz dostrzegających jego perspektywiczność. Zapraszamy do inwestycji wszystkich tych, którzy chcą rozwijać z nami nowoczesną, wyróżniającą się światową markę z globalnymi ambicjami – dodaje Maciej Adamaszek.