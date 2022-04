Tylko 10 proc. firm w Polsce nie zamierza rozwijać e-handlu

Z badania „B2B e-commerce NOW” wynika, że tempo digitalizacji rynku B2B stale rośnie, a aż 41% firm prowadzi sprzedaż w e-commerce. Z kolei jedna czwarta spodziewa się, w ciągu najbliższego roku, znacznego wzrostu przychodów z tego kanału (powyżej 20%). Klienci B2B oczekują stałego dostępu do oferty, sprawnej i spersonalizowanej obsługi, podobnej do tej, do jakiej przyzwyczaili się kupując produkty konsumenckie. Ważnym czynnikiem rozwoju tego rynku stały się także ograniczenia i restrykcje covidowe.



- Tytuł tego raportu, czyli „B2B e-commerce NOW” mówi wszystko o kondycji polskiej branży e-handlu adresowanej dla klienta instytucjonalnego. Fantastyczne wyniki tego badania pokazują, że jesteśmy w niezwykle ważnym dla biznesu momencie. Rynek rośnie bardzo szybko, klienci oczekują zmian, a firmy widzą korzyści z wejścia w sprzedaż internetową, również dla produktów i usług B2B. Tu i teraz – NOW! By zwiększać zasięg, wchodzić na nowe rynki – także zagraniczne, docierać do nowych Klientów, obniżać koszty obsługi oraz zwiększać marżę i przychody. Dlatego e-Izba zamierza dalej edukować polskich e-przedsiębiorców i wspierać ich w budowaniu biznesowych relacji, by mogli sięgać także poza granice naszego kraju - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Zarządu e-Izby.

Patent na sukces

Aż 95% firm widzi pozytywne efekty uruchomienia sprzedaży w Internecie, a większość firm -średnio 3.86 (w skali 1-5) uznaje je za sukces. Wśród najczęściej wymienianych korzyści firmy wskazują wzrost skali działania i obrotów, wyższą efektywność i rentowność oraz sprawniejszą realizację zamówień. Aż 84% firm, uważa, że e-commerce jest szansą na rozwój polskiego eksportu online, a już co czwarta korzysta z tej możliwości. Kolejne 5% rozważa wyjście z e-handlem na rynki zagraniczne jeszcze w tym roku.



- Równie wiele firm decyduje się także na zakupy w Internecie. Potwierdzeniem są wyniki Allegro Biznes, platformy wspierającej handel pomiędzy przedsiębiorstwami. W pierwszym roku jej działania odnotowaliśmy 36-procentowy wzrost kupujących z kontem firmowym. Zachowania klientów B2B upodabniają się więc do zachowań B2C. Stanowiska decyzyjne w firmach obejmuje bowiem coraz więcej tzw. millennialsów – osób przyzwyczajonych do cyfrowego kupowania i jednocześnie świadomych korzyści płynących z e-commerce - twierdzi Piotr Truszkowski, Head of B2B w Allegro.

Kierunek digitalizacja sprzedaży B2B