Ubrania Do Oddania wchodzą w re-commerce z lalafo.pl

Drugi obieg w internecie

Marka sprzedaje odzież z drugiego obiegu w 13 sklepach własnych -

Butikach Cyrkularnych oraz w UDO second handach, tworzy charytatywną

platformę fundraisingową, zbudowała program Let's Circle Together dla

marek modowych oraz Program Partnerski dla właścicieli sklepów second

handów. Teraz wkracza w świat sprzedaży internetowej re-commerce.

lalafo.pl - co to za platforma

lalafo.pl to platforma internetowa i aplikacja mobilna. To rozwiązanie promujące ekologię i oferujące wyszukiwanie asortymentu po rozmiarach, typach i opisach. Od 7 lat działa na Ukrainie, w Serbii, Grecji, Kirgistanie i Azerbejdżanie, a od 2022 r. także w Polsce. lalafo przyjmuje przedmioty z drugiej ręki, fotografuje i przygotowuje do umieszczenia w katalogu wraz ze szczegółowym opisem każdej rzeczy, a następnie wysyła bezpośrednio do kupującego.

W ofercie Ubrania Do Oddania w serwisie lalafo znaleźć można szeroką ofertę odzieży z drugiego obiegu dla każdego - damskich, męskich i dziecięcych. W serwisie wystawionych zostało ponad 20 tys. sztuk odzieży vintage, casualowej, okolicznościowej oraz outletowej z metkami, a liczba rzeczy oferowanych przez Ubrania Do Oddania będzie systematycznie powiększana.

Ubrania do Oddania - co wiemy o marce

Ubrania Do Oddania to marka, która od 2018 roku z sukcesem

redefiniuje pojęcie drugiego obiegu na rynku tekstylnym. Początkowo

prowadziła wyłącznie platformę fundraisingową

www.ubraniadooddania.pl, wspierając przy tym kampanie charytatywne - każdy 1 kg odzieży to 1 zł dla organizacji, którym dotychczas przekazała ponad milion złotych. Obecnie, firma działa kompleksowo i na wielu płaszczyznach, wyznaczając trendy na rynku odzieży używanej.