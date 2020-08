Udział e-commerce w handlu wynosi 6,5 proc.

Wartość sprzedaży detalicznej przez internet w lipcu br. spadła w cenach bieżących o 10,3 proc., jej udział wyniósł 6,5 proc. Udział tej sprzedaży spadł z 7,7 proc. w czerwcu br. do 6,5 proc. w lipcu br.

Widać, że po kolejnym pełnym miesiącu od zdjęcia większości restrykcji w prowadzeniu handlu i robieniu zakupów e-commerce, którego udział w handlu na koniec lipca wyniósł 6,5%, nadal trzyma się mocno i jest silniejszy niż kiedykolwiek przed wybuchem pandemii. Jego dynamicznemu rozkwitowi pomagają nie tylko działania e-sklepów, które zareagowały zwiększonymi inwestycjami w rozwój narzędzi do poprawienia komfortu i bezpieczeństwa robiących zakupy. Swój coraz większy wkład mają również sklepy i sieci handlowe, dla których kanał online był do niedawna tylko uzupełnieniem głównego obszaru sprzedaży, a dziś jest polem ich największej aktywności. Widzimy to również w naszej działalności – liczba zapytań i rozmów na temat zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań wspierających e-sprzedaż jest u nas na historycznym maksimum. Gwałtowny wzrost tego segmentu to wzmożone zapotrzebowania na ekspertów potrafiących go rozwijać. Na ten trend zareagowały już pierwsze uczelnie tworząc np. nowe kierunki jak „E-commerce developer" we współpracy z firmami i w formie hybrydowej. Innym przykładem jest stopniowa odbudowa sprzedaży aut dostawczych u naszych klientów z branży automotive (szybsza niż osobowych), której driverem jest rosnąca ilość dostaw, powiązana także z rozwojem kanałów e-commerce – powiedział Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner Unity Group.