Udziałowiec Twisto wierzy w Campiri. Platforma pozyskała 2,7 mln euro od inwestorów

Campiri to e-platforma łącząca posiadaczy kamperów z zainteresowanymi ich wynajmem.

W ramach ogłoszonej właśnie rundy inwestycyjnej pozyskała od inwestorów 2,7 mln euro.

Po czterech miesiącach od rozpoczęcia działalności operacyjnej nad Wisłą, Campiri.pl w ofercie ma ponad sto kamperów pozyskanych zarówno od właścicieli indywidualnych, jak i wypożyczalni. Nasz kraj ma być regionalnym hubem spółki, a wywodząca się z Czech firma Lukáša Janouška i Paula Tesara chce osiągnąć pozycję lidera na rynku najmu kamperów w całej Europie.

Realizacja wyznaczonych celów, w tym dalszy rozwój w Polsce, będzie możliwa m.in. dzięki zakończonej inwestycyjnej rundzie w wysokości 2,7 mln EUR. Do tej kwoty dochodzi m.in. wkład założycieli w wysokości ponad 600 tys. EUR. Kolejne 1,3 mln EUR Campiri pozyskało w formie finansowania dłużnego na zakup floty kilkudziesięciu samochodów.

– Największa część finansowania przeznaczona zostanie więc na wsparcie ekspansji i rekrutację doświadczonych osób do zespołu na obecnych oraz nowych rynkach. Ogromny potencjał dla rozwoju firmy widzimy w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jesteśmy przekonani, że to idealny moment, by rosnąć właśnie tam. Podczas gdy w Europie Zachodniej działa już kilka konkurencyjnych firm, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej trend digitalizacji w turystyce dopiero raczkuje – mówi dyrektor generalny Campiri Lukáš Janoušek, który wcześniej jako udziałowiec i CMO rozwijał Twisto.

– Uwagę naszego funduszu zwrócił przede wszystkim cyfrowy model biznesowy Campiri, tj. pomysł, aby za pomocą kilku kliknięć sprawnie połączyć właścicieli z osobami zainteresowanymi wynajmem ich kamperów. W ostatnich latach obserwujemy wzrost popularności tej formy podróżowania. Co istotne, ma ona również wyraźnie mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie wspieranie przez Campiri zrównoważonych projektów w ramach branży turystycznej jest zgodne z naszą strategią ESG, która stanowi dla nas jedno z kluczowych kryteriów wyboru – podkreśla Dusan Zabrodsky, partner inwestycyjny w Rockaway Capital i dodaje, że finansowanie Campiri jest konsekwentną kontynuacją ostatnich inwestycji funduszu w całym segmencie cyfrowego wypożyczania oraz sprzedaży aut.

Wystarczył jeden sezon, aby stanąć na podium

Już pierwszy sezon działalności zapewnił platformie w Czechach pozycję lidera z największą bazą samochodów kempingowych do wynajęcia. Obecnie liczba aut w czeskiej ofercie sięga 400 pojazdów. W Polsce – gdzie Campiri działa od początku roku – dostępnych jest już ponad 100 kamperów.

Campiri zamknęło 2021 r. obrotami w wysokości 800 tys. EUR i zrealizowaniem ponad 5000 “noclegów na kółkach” – dzięki współpracy z właścicielami indywidualnymi, jak i wypożyczalniami. W tym roku celem jest poszerzenie oferty na wszystkich rynkach do 1200 pojazdów. Pomoże w tym m.in. własna flota kilkudziesięciu aut, która dzięki pozyskanemu kapitałowi ma być w dalszym ciągu rozbudowywana. Jednym z motorów napędowych wzrostu Campiri ma być jego rozwój na polskim rynku.