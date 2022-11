Ułatwią e-sklepom sprzedaż na Alibaba.com. Zajmą się marketingiem, logistyką, finansami

ASM Group został partnerem serwisu Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited. Współpraca zapewni klientom Grupy ASM dostęp do międzynarodowych rynków.

Jako tzw. Alibaba Channel Partner - Gold Supplier Partner, ASM Group wesprze swoich klientów w integracji i uruchomieniu sprzedaży na Alibaba.com, towarzysząc im na każdym etapie tego procesu.

Umowa partnerska to jeden z elementów nowej strategii Grupy, która niedługo ma oficjalnie zostać opublikowana przez zarząd spółki.

– Dzięki partnerstwu z Alibaba.com ułatwiamy naszym klientom tę digitalową przemianę, pozostając wsparciem na każdym etapie procesu zagranicznej e-sprzedaży. Rozszerzenie oferty o kompetencje online to nasza odpowiedź na intensywną cyfryzacją sektora B2B w handlu i rosnące potrzeby również polskich firm. Najnowszym partnerstwem chcemy też pokazać, że na dobre wracamy na trajektorię wzrostu sprzed kryzysu – wyjaśnia Adam Stańczak, prezes ASM Group.

Subskrypcja na kanale Alibaba.com

Sprzedaż transgraniczną realizować będzie można dzięki szytym na miarę planom subskrypcyjnym. Obejmować one będą m.in. przygotowanie projektu strony internetowej, projekt i wdrożenie całego sklepu, jego promocję online, konsultacje eksperckie czy pomoc w zapewnieniu zaplecza logistycznego i finansowego.

Alibaba Group to lider globalnego rynku e-commerce i jedna z najwyżej wycenianych spółek świata. W ostatnim roku finansowym osiągnęła przychody w wysokości 134,57 mld USD, co oznacza wzrost o 19 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei liczba jej aktywnych klientów w skali globalnej wzrosła do 1,31 mld. Alibaba.com to dostęp do 190 krajów i produkty z ponad 40 kategorii.

Prezes giełdowej spółki podkreśla przy tym, że trwają zaawansowane prace zarządu nad finalizacją zapowiadanej już aktualizacji strategii ASM Group i realizacja związanych z tym nowych przedsięwzięć. Partnerstwo z chińskim gigantem to jeden z kluczowych elementów zintensyfikowanych w ostatnim czasie działań.

Kolejne możliwości na horyzoncie

Spółka aktywuje jednocześnie dotychczas niewykorzystywane kanały biznesowe, a przykładem instrumentu, który ma w tym pomóc jest pozyskana certyfikacja NATO.

– Przyznano nam kod Podmiotu Gospodarczego NATO-NCAGE, umożliwiający spółce uczestnictwo w przetargach organizowanych przez NATO i Departament Obrony USA oraz świadczenie usług dla podmiotów związanych z tymi organizacjami. To stwarza dla nas bardzo atrakcyjne perspektywy rozwoju. Ponadto, posiadanie kodu potwierdza, że ASM Group spełnia kryteria bezpieczeństwa i kompetencji stawiane przez struktury NATO – jest podmiotem godnym najwyższego zaufania – komentuje Adam Stańczak.

Obecnie ASM Group prowadzi zaawansowane prace związane z wprowadzeniem swojej oferty do dostępnych baz podmiotów działających w ramach środowiska NCAGE.