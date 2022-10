Unity Group: E-commerce to jedynie etap rozwoju firmy handlowej

Pana firma istnieje na rynku od 25 lat. Byliście jednymi z pionierów na rynku handlu internetowego. W jaki sposób zmienił się e-commerce na przestrzeni tych lat?

- Najłatwiej będzie to zrozumieć, patrząc na przebieg tzw. krzywej adopcji technologii (wykres poniżej).

wykres/Unity Group

Możemy na niej wyróżnić trzy stopnie. Pierwszy to firmy i użytkownicy, kupujący technologię dla niej samej. Później są ci, którzy sami widzą w zastosowaniu danej technologii potencjał do generowania dodatkowych zysków. To grupa, z którą pracowaliśmy w poprzednich latach tworząc podwaliny e-commerce w Polsce. To też ci nasi klienci, którzy rozwijają dziś nowoczesną architekturę omnichannel. Teraz w e-commerce na poważnie wchodzi najliczniejsza grupa firm, tzw. wcześni naśladowcy. To gracze widzący w tym kanale realny biznes, mający już na kim się wzorować, od kogo się uczyć. To oni czują, że najwyższy czas rozwinąć się na tym rynku. Oczekują wsparcia partnera, który poprowadzi ich biznes śladem pierwszej grupy. To inna praca, wymagająca opieki nie tylko nad technologią, ale również poprowadzenia zmian procesów w firmach. O ile pierwszej grupie Unity Group doradza głównie technologicznie, to dla drugiej mamy już więcej wyzwań biznesowych. Sama technologia jest tu elementem mającym te wywania zaadresować, zagwarantować realizację strategii i potrzeb danej firmy. Jest jeszcze trzecia grupa - to masowi, późni naśladowcy. Oni wchodzą w e-commerce bo “nie mają wyjścia”, bo “inaczej się już nie da”. Ale wchodzą w ten segment nie oczekując innowacyjności, dlatego wybierają najtańsze rozwiązania. Zmianą jaka zaszła przez te 25 lat jest stopniowe pojawianie się kolejnych grup z innymi oczekiwaniami. Dziś e-commerce to dojrzały rynek, a liderzy są już w zupełnie innym miejscu, weszli bowiem już na wyższy poziom - omnichannel.

Zakładam, że początki na rynku cyfryzacji handlu musiały być trudne. Pewnie panował ogólny sceptycyzm co do konieczności wdrożenia takich zmian?

- 25 lat temu, gdy jako Unity Group mówiliśmy o zaletach technologii w handlu, część managerów była zaskoczona roztaczaną przez nas wizją dużych zmian w branży, a inni kompletnie jej nie rozumieli. Wiele firm zainteresowanych nowymi możliwościami, mówiło: „przyjdźcie później”. Tylko pojedyncze spółki chciały wchodzić we współpracę. To wiele mówi o stanie rynku w tamtych czasach i o skali braku świadomości wśród zarządzających. Byliśmy jednak przekonani, że „najlepsze” dopiero przed nami. Początki były trudne, a my świadczyliśmy bardzo szerokie usługi. Niejednokrotnie nasza współpraca z firmą zaczynała się od absolutnych podstaw, np. zakładania skrzynek mailowych, czy montowania całej sieci komputerów i internetu. Pamiętajmy jednak, że tak właśnie rodzili się prekursorzy sklepów internetowych, a my towarzyszyliśmy im w biznesowej drodze od samego początku. Teraz firmy potrzebują odpowiedniego partnera, którego nie zadowala poprawienie wskaźników sprzedażowych o 5 czy 10 procent. Dziś oczekuje się rozwiązań, które przyniosą kilkudziesięcioprocentową zmianę.

Czy możemy powiedzieć, że czas pandemii był w pewnym sensie „szczęściem w nieszczęściu” dla branży e-commerce?

- Wypowiem się tylko o skutkach biznesowych zmian, które zaszły w tym czasie. Patrząc szerzej na całą branżę handlową, a nie tylko na e-commerce, to kryzysy w postaci pandemii i teraz wojny są ogromnymi wyzwaniami, zaburzającymi dotychczasowy porządek. Jednocześnie każdy kryzys tworzy olbrzymi potencjał zmian. W momencie wybuchu pandemii obserwowaliśmy zachwianie na rynku, dziś możemy powiedzieć, że dla e-handlu był to silny impuls do wzrostu. Już działające e-sklepy wygrały z tymi firmami, które dopiero przymierzały się do rozpoczęcia handlu w sieci. Dość powiedzieć, że w czasie pandemii e-commerce przeskoczył w rozwoju 5-7 lat.

Analizując jeszcze szerzej - zyskały również firmy, takie jak nasza, które od lat specjalizują się w cyfrowej transformacji handlu. Commerce transformation jako usługa ewidentnie było beneficjentem przyspieszenia jakiego dostał e-handel w ostatnich latach. Unity Group mocno urosło w tym czasie, a skala wzrostu naszych przychodów, która jest pochodną o wiele większej liczby klientów i projektów cyfryzacyjnych, tylko pokazuje jak bardzo wzrosły inwestycje firm handlowych w transformację cyfrową, w tym w rozwój sprzedaży w kanale e-commerce. Obecnie inwestowanie w transformację cyfrową handlu przestało być opcją, to nie jest już nice to have, to już konieczność i nie ma przed nią ucieczki.

To chyba dobra konieczność?

To pytanie bardziej do prezesów tych firm, które zdecydowały się postawić na commerce transformation. Powiem trochę filozoficznie, ale to sprawdza się też w biznesie. Wszystko co w życiu robimy ma dwie ścieżki. Jest ścieżka dążenia do szczęścia i unikania nieszczęścia. Poświęcając czas na szukanie szczęścia robisz coś z pozytywnych motywacji, żeby było lepiej. Unikanie nieszczęścia, to sytuacja z gatunku „nie chcę, żeby coś mi się nie udało”. Wówczas nawet jeśli to robię, moja motywacja jest przymuszona. To wiele zmienia.

Bardzo dużo firm dzisiaj przechodzi transformację cyfrową, bo czuje, że musi. Niekoniecznie są na to gotowe, więc nie wiem czy jest to dla nich jednoznacznie dobre rozwiązanie. Niezależnie od tej oceny, firmy wybudzają się z letargu, gdy kruszy się pod nimi grunt. Może dobrze, że wybudziły się teraz.

W jaki sposób nowe e-commerce’y mogą przebić się na rynku internetowym?

Na pewno na tak dojrzałym rynku jak e-commerce, nie można przebić się tylko poprzez kopiowanie innych. Cały czas obserwujemy, jak wymyślane są nowe wyróżniki, bo kwestia wejścia na rynek i przebicia się oparta jest tak naprawdę o innowacyjność. Aktualnie na rynku e-commerce bariera zrobienia czegoś prostego, powtarzalnego jest niska, a zrobienia czegoś unikalnego - wysoka. Dużą szansą jest wykorzystanie nowych technologii, które pozwalają osiągnąć więcej niż modele biznesowe, polegające wyłącznie na możliwościach człowieka.

Czy da się dzisiaj prowadzić firmę handlową bez wyraźnej obecności w kanale e-commerce?

Takie firmy wciąż istnieją, czyli jest to możliwe. Inne pytanie brzmi, jak długo będą one w stanie funkcjonować w takim „przestarzałym” modelu i jaka przyszłość je czeka? Zresztą, nie poruszałbym się tylko po samym e-commerce, ale po szerokim obszarze cyfrowym. Są przypadki, że niektóre firmy przeskakują w rozwoju etap budowania modelu e-sklepu, inwestując bezpośrednio w aplikacje mobilne. Sam e-commerce nie jest stanem docelowym, jest tylko etapem rozwoju handlowego. Można zaistnieć, budując od razu omnichannel.

Przy tak dużej dynamice zmian ciężko mówić o przyszłości handlu w perspektywie lat. Wobec tego w jaki sposób rynek e-commerce zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy?

Zmienią się poszczególne branże. Nieraz barierą wejścia w nowy kanał handlu byli ludzie i relacje. Teraz więcej firm się scyfryzowało i złamanie tego status quo jest dużo łatwiejsze. Możemy spodziewać się, że producenci będą chcieli zawładnąć większą liczbą kanałów, np. docierając bezpośrednio do klienta indywidualnego czyli poprzez budowanie model D2C (direct to consumer). Na poziomie tradycyjnego modelu będą zachodziły zmiany, np. w obszarze sprzedaży rzeczy używanych.

Zakładam, że w ostatnim czasie takie firmy jak Unity Group nie narzekają na brak zainteresowania ze strony klientów?

Transformacja cyfrowa handlu jest procesem, który wciąż trwa. Nie można jej zakończyć i pójść dalej. Wiedzą o tym klienci, którzy zaczynali z nami współpracę ponad 20 lat temu, a dziś potrzebują naszego wsparcia w przeprowadzeniu inwestycji w utrzymanie i modyfikację systemów technologicznych, które wprowadzili dwie dekady temu. To długoterminowe relacje oparte na zaufaniu. Jest też wiele firm, które dopiero ostatnio nawiązały z nami współpracę i którym pomagamy w procesie cyfryzacji od samego początku ich działalności.

Jesteśmy realistami i mamy świadomość, że nie wszystkie firmy stać na wielkie inwestycje w technologie. Ale nie chcemy, by mniejsze zasoby finansowe wykluczały kogokolwiek z procesu cyfryzacji. Dlatego w ostatnim czasie zainwestowaliśmy w startup, który będzie obsługiwał mniejsze podmioty handlujące w kanale B2B, w modelu abonamentowym i widzimy, że był to strzał w dziesiątkę.