Unity Group: Wkrótce hasło e-commerce przejdzie do historii

Pana firma istnieje na rynku od 25 lat. Byliście jednymi z pionierów na rynku handlu internetowego. W jaki sposób zmienił się e-commerce na przestrzeni tych lat?

- Najłatwiej będzie to zrozumieć patrząc na krzywą adopcję technologii. Możemy na to spojrzeć jak na trzy stopnie. Pierwsi są Ci, którzy kupują technologię dla niej samej. Później są Ci, którzy widzą jak technologia zarobi dla nich pieniądze, ale potrzebują, żeby ktoś im pokazał jak technologia, to zrobi. Są to innowatorzy, liderzy zmiany. Oni stanowią 18% rynku. Dopiero na końcu są naśladowcy, którzy wchodzą w technologię widząc, że innym się udało. Ci ostatni dopiero, gdy inni sprawdzą to na swoim biznesie, są w stanie uwierzyć, że technologia dała się skomercjalizować. Tych firm jest ok. 32%. Tak więc Ci, którzy inwestują w technologię wcześniej czy później stanowią połowę rynku.

25 lat temu, gdy my mówiliśmy o technologii, część managerów zaskakiwała o co chodzi w tej zmianie, a inni kompletnie jej nie rozumieli. Wiele firm, które nawet zainteresowały się nowymi możliwościami, mówiło: „przyjdźcie później”. Tylko pojedyncze spółki chciały wchodzić we współpracę. Początki były więc trudne a my musieliśmy świadczyć bardzo szerokie usługi. Niejednokrotnie nasza współpraca z firmą zaczynała się od zakładania skrzynek pocztowych i montowania całej sieci komputerów i internetu. Byli to prekursorzy sklepów internetowych. Teraz firmy potrzebują odpowiedniego partnera, który pozwoli im nie spocząć na poprawie wskaźnikow o 5, 10 procent, ale przyniesie kilkudziesięcioprocentową zmianę.

Czy możemy powiedzieć, że czas pandemii był w pewnym sensie „szczęściem w nieszczęściu” dla branży e-commerce?

- Patrząc szerzej niż tylko e-commerce, ale na całą branżę handlową, to kryzysy w postaci pandemii i teraz wojny są wyzwaniami. Każdy kryzys tworzy jakiś potencjał. W momencie wybuchu pandemii było duże zachwianie na rynku, ale możemy powiedzieć, że dla e-handlu było to szczęście w nieszczęściu. E-sklepy wygrały z tymi firmami, które dopiero przymierzały się do handlu w sieci. Szczęściem jest też przyspieszenie rozwoju e-commerce’u.

Commerce jako usługa był beneficjentem epidemii, która wybuchła. My jako firma usługowa też byliśmy beneficjentem tego czasu. Jako firma usługowa zyskaliśmy dużo wyższe przychody. Nasza skala oddaje, jak inne firmy inwestują w nowe technologie i rozwój sprzedaży e-commerce.

Beneficjentami czasu pandemii w e-commerce nie są firmy, które inwestują w tę gałąź z chęci zmiany, ale z konieczności.

To chyba dobra konieczność?

Trzeba byłoby zapytać się prezesów tych firm. Wszystko co w życiu robimy ma dwie ścieżki. Jest ścieżka szczęścia i unikania nieszczęścia. Na szukaniu szczęścia robisz coś z pozytywnych motywacji, żeby coś było lepiej. Unikanie nieszczęścia, to sytuacja "nie chcę żeby coś mi się nie udało". Wówczas nawet jeśli to robię, moja motywacja jest przymuszona. To wiele zmienia.

Bardzo dużo firm dzisiaj przechodzi transformacje, bo czuje, że musi. Niekoniecznie są na to gotowe, więc nie wiem czy jest to dla nich dobre. Szczęściem jest, że firmy wybudzają się z letargu, gdy kruszy się pod nimi świat. Może dobrze, że wybudziły się teraz...

W jaki sposób nowe e-commerce’y mogą przebić się na rynku internetowym?

Cały czas ktoś wymyśla jakieś nowe wyróżniki. Kwestia wejścia na rynek i przebicia się oparta jest o innowacyjność. Dużą szansą jest wykorzystanie nowych technologii, które pozwalają osiągnąć więcej niż modele ludzkie. Tutaj możemy się jeszcze spodziewać kolejnych zmian. Jednak na tak dojrzałym rynku jak e-commerce, nie można przebić się kopiując innych.

Obecnie na rynku e-commerce bariera zrobienia czegoś prostego jest niska, a zrobienia czegoś unikalnego - wysoka.

Czy da się dzisiaj prowadzić firmę handlową bez wsparcia e-commerce’u?

Dać się da, ponieważ takie firmy istnieją. Inne pytanie brzmi jak długo to jeszcze potrwa i jaka przyszłość czeka te firmy? Nie poruszałbym się po samym e-commerce, ale po obszarze cyfrowym. Są przypadki, że niektóre firmy przeskakują model e-sklepu, inwestując bezpośrednio w aplikacje mobilne. E-commerce jest tylko etapem rozwoju handlowego. Można zaistnieć bez niego, budując od razu omnichanel.

Przy tak dużej dynamice zmian ciężko mówić o perspektywie lat. Wobec tego w jaki sposób rynek e-commerce zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy?

Zmienią się poszczególne branże. W handlu nieraz ludzie i relacje były barierą wejścia w nowy kanał. Teraz więcej firm się zcyfryzowało i złamanie tego status quo jest dużo łatwiejsze. Możemy spodziewać się, że producenci będą chcieli zawładnąć większą ilością kanałów, np. docierając bezpośrednio do klienta indywidualnego, budując model direct to consument. Na poziomie tradycyjnego modelu będą zachodziły zmiany, np. w obszarze sprzedaży rzeczy używanych.

Czy dzięki przyspieszeniu rozwoju e-commerce ostatnie lata dla Pana firmy były pasmem sukcesów?

Tak, ponieważ klienci, którzy zaczynali współpracę z nami ponad 20 lat temu, potrzebują inwestycji w systemy technologiczne, które wprowadzili dwie dekady temu. Jeste też wiele firm, które dopiero ostatnio nawiązały z nami współpracę i którym pomagamy w procesie cyfryzacji od samego początku działalności. Rozumiemy też, że nie wszystkie firmy stać na wielkie inwestycje w technologie. Dlatego w ostatnim czasie zainwestowaliśmy w startup, który będzie obsługiwał mniejsze podmioty, w modelu opłaty abonamentowej.