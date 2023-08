UOKiK powstrzymał przejęcie polskiej spółki e-commerce TIM. Jest komentarz Würth Group

Fega & Schmitt Elektrogroßhandel informuje, że nie ziścił się warunek prawny określony w wezwaniu polegający na wydaniu przez właściwy organ bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego kontroli nad spółką oraz jej grupą poprzez nabycie akcji.

"W związku z powyższym wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nie nabędzie akcji spółki. Niemniej jednak wzywający pozostaje zaangażowany w transakcję i będzie nadal ściśle współpracować z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - napisano w komunikacie.

20 kwietnia Fega & Schmitt Elektrogroßhandel wezwał do sprzedaży wszystkich wyemitowanych przez TIM akcji, po 50,69 zł za akcję.

Pierwotnie termin zakończenia zapisów ustalony był na 4 lipca. Pod koniec czerwca informowano, że zapisy w wezwaniu zostały przedłużone do 23 sierpnia. Jak wówczas informowano, zapisy przekroczyły ustalony w wezwaniu próg 50 proc. ogólnej liczby głosów.

W środę Santander BM poinformował, że prezes UOKiK przedłużył o 4 miesiące termin zakończenia postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel kontroli nad spółką TIM.

Fega & Schmitt Elektrogroßhandel jest bezpośrednio kontrolowany przez Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Grupę Kapitałową tworzą TIM SA oraz 3LP SA. Spółka ta - w 100% należąca do TIM – jest operatorem nowoczesnych centrów logistycznych umiejscowionych w różnych rejonach Polski.

Grupa Würth komentuje

Według informacji uzyskanych przez DlaHandlu.pl, Grupa Würth pozostaje zaangażowana w przejecie TIM S.A. i ocenia opcje, jak najlepiej pozytywnie zakończyć transakcję.

"Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) nie wydał zgody w sprawie koncentracji FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (członka Grupy Würth) oraz TIM S.A. („Spółka”) do 23 sierpnia 2023 r., czyli daty zakończenia przyjmowania zapisów. Brak zgody urzędu antymonopolowego oznacza niespełnienie jednego z kluczowych warunków w ramach wezwania. Prezes UOKiK skierował złożone zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy, wydłużając tym samym termin zakończenia postępowania o 4 miesiące" - czytamy w komentarzu.

- Pomimo maksymalnego wydłużenia okresu wezwania, nie otrzymaliśmy zgody UOKiK w wyznaczonym terminie. Oznacza to, że kluczowy warunek wezwania nie został spełniony, a tym samym Grupa Würth nie nabędzie akcji w ramach wezwania. Jesteśmy w stałym kontakcie z UOKiK i dokładamy wszelkich starań, by uzyskać finalną decyzję tak szybko jak to możliwe. Pozostajemy zaangażowani w transakcję i wkrótce podejmiemy odpowiednie działania nakierowane na jej pozytywne zamknięcie – mówi Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

Transakcje w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 20 kwietnia 2023 r. nie zostaną zawarte. Akcje inwestorów, którzy złożyli zapisy w wezwaniu na akcje spółki, zostaną zwolnione z blokad w poszczególnych biurach maklerskich lub bankach powierniczych.