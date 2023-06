UOKiK zbada przejęcie polskiej spółki TIM przez Würth Group

"Każdy organ ochrony konkurencji bada koncentrację pod kątem jej wpływu na konkurencję na danym rynku. Biorąc pod uwagę jej wielkość, europejski organ regulacyjny miał wyłączną jurysdykcję do zbadania wezwania Grupy Würth na spółkę w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. Jednak te same zasady pozwalają Komisji Europejskiej na przekazanie sprawy do krajowego organu regulacyjnego w pewnych okolicznościach, w tym jeśli taki organ regulacyjny wydaje się lepiej przygotowany do zbadania danej koncentracji. W przypadku niniejszej transakcji zrozumiałym wyborem Komisji Europejskiej jest wycofanie się i umożliwienie UOKiK dokonania przeglądu wezwania na akcje TIM S.A., ponieważ Spółka prowadzi działalność niemal wyłącznie w Polsce" - czytamy w komunikacie.

- Złożenie wniosku o zbadanie koncentracji do UOKiK to dla nas kolejny ważny krok w trakcie wezwania. Wierzymy, że krajowy urząd antymonopolowy ma doskonałą wiedzę i zna specyfikę polskiego rynku, dzięki czemu cały proces badania powinien przebiec szybko i sprawnie – komentuje Ulrich Liedtke, wiceprezes wykonawczy Grupy Würth odpowiedzialny za międzynarodowy hurt elektrotechniczny.

Od początku okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy na akcje przekroczyły ustalony w wezwaniu próg 50% ogólnej liczby głosów po ustalonej cenie 50,69 zł za akcję.

- Cieszymy się, że nasza oferta została dobrze przyjęta przez inwestorów. Zaoferowaliśmy bardzo atrakcyjną cenę, co jest jasnym sygnałem dla wszystkich akcjonariuszy - dodaje Ulrich Liedtke.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Grupę Kapitałową tworzą TIM SA oraz 3LP SA. Spółka ta - w 100% należąca do TIM – jest operatorem nowoczesnych centrów logistycznych umiejscowionych w różnych częściach Polski, m.in. w podwrocławskich Siechnicach.

Grupa Würth jest światowym liderem rynku w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów montażowych i mocujących. Jej spółki partnerskie zarówno handlowe, jak i produkcyjne, działają w powiązanych obszarach biznesowych, od hurtowni elektrycznej i elektroniki po usługi finansowe. Grupa zatrudnia ponad 85.000 pracowników w ponad 400 spółkach z ponad 2.500 punktami odbioru w 80 krajach. W 2022 roku osiągnęła sprzedaż w wysokości 19,9 mld euro.