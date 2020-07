UPS dostarczy przesyłki w sobotę

Firma UPS wprowadza opcję doręczeń w soboty, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zakupami online wśród polskich konsumentów. Usługa zostanie wprowadzona na ośmiu największych rynkach europejskich w tym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Hiszpanii, we Włoszech i Francji. Dzięki niej firmy każdej wielkości, a szczególnie mali e-detaliści, będą mogli dotrzeć do swoich klientów w weekend.

- Pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła rozwój sektora e-commerce. Częstsze zakupy w sieci, według najnowszego raportu e-Izby opracowanego przez Mobile Institute pt. „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2020” deklaruje już 27% internautów. To ogromny potencjał do wykorzystania dla sprzedawców internetowych, a także duże logistyczne wyzwanie. Dlatego też wprowadzamy dla nich dodatkową możliwość doręczenia przesyłek w sobotę, by mogli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu oraz dalej rozwijać swój biznes online – powiedział Piotr Sitarek, Dyrektor Generalny w UPS Polska.

Dostawa w weekend wiąże się zazwyczaj z dodatkową opłatą. UPS jest jedynym przewoźnikiem, który oferuje opcję doręczeń w soboty po stawkach obowiązujących w dni powszednie do jednej z 17 tys. lokalizacji UPS Access Point na ośmiu największych rynkach e-commerce w Europie. Alternatywne punkty odbioru UPS Access Point zlokalizowane są w osiedlowych sklepach, kioskach czy kawiarniach, otwartych do późnych godzin wieczornych, a także w weekendy. Wybierając dostawę do takiego punktu, kupujący online nie muszą oczekiwać na kuriera w domu. Wystarczy, że odbiorą swoją przesyłkę w dogodnym dla siebie terminie w wybranym punkcie. Nowa usługa uzupełnia istniejącą już ekspresową usługę doręczeń w sobotę UPS Express Saturday, która realizowana jest teraz przed południem.

UPS zainwestował ostatnio 2 miliardy dolarów w rozbudowę swojej sieci w Europie, dzięki czemu firmy mogą szybciej i jeszcze skuteczniej obsłużyć swoich klientów w 220 krajach i regionach. Ta inwestycja pomaga im dotrzeć do ponad 80% populacji Europy w ciągu dwóch dni roboczych, korzystając z usługi UPS Standard.