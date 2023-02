Usługi marketplace rosną na sile. To szansa dla nowych firm internetowych

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Rynek e-commerce w ostatnich miesiącach stoi w obliczu wielu wyzwań, które w dużej mierze są wynikiem trwającej wojny w Ukrainie czy rosnącej inflacji. To przekłada się na wysokie koszty prowadzenia działalności.

Drugim istotnym wyzwaniem są zmiany zachowań konsumentów, ich wysokie oczekiwania. Przedsiębiorcy działający na rynku e-commerce pracują pod wielką presją związaną z konkurencyjnością cen swoich usług czy towarów, szybkością dostaw, dostępnych metod płatności czy usług dodanych.

Jakie technologie są wykorzystywane przez Państwa do rozwoju e-commerce?

Wszystkie technologie wykorzystywane w PayTel, czy całej grupie SIBS do której należy PayTel, opierają się na bezpieczeństwie; tworzą ekosystem, który ma nie tylko pozwolić nowym firmom wejść na rynek e-commerce, wspierają ich rozwój, ale też pozwalają szybko reagować na zmiany.

Płatności, które znamy dziś, ewoluują w stronę płatności niewidocznych. Klienci coraz częściej używają rozwiązań typu 1-Click czy No-Click, nie tylko na kartach, ale również przy płatnościach BLIKiem. Stąd popularność rozwiązań takich jak GooglePay czy ApplePay.

W PayTel i SIBS tworzymy rozwiązania, które mają ten proces jeszcze bardziej skracać. Dziś wielu z nas generuje kod w celu autoryzacji płatności, by go później wpisać na stronie e-sklepu. Grupa SIBS wprowadziła płatności z wykorzystaniem kodów QR, które są coraz popularniejsze, nie tylko przy płatnościach, ale również przy wypłatach z bankomatów. Wyobraźmy sobie, że podjeżdżamy samochodem na stację benzynową, której dystrybutory mają kody QR. Samochód skanuje taki kod. Tankujemy, a płatność potwierdzamy na ekranie pulpitu samochodu. Odjeżdżamy. Nie musimy szukać karty, żetonów jeżeli chcemy skorzystać z myjni, rozmieniać pieniędzy. Część naszego społeczeństwa nie wyobraża sobie zakupów w sklepach bez kas samoobsługowych. W księgarnich i salonach z prasą, można zeskanować kod QR, zapłacić i wyjść, a paragon otrzymać mailem lub w aplikacji. Oczywiście część klientów wciąż wybierze standardową formę – kolejkę, rozmowę z obsługą sklepu, klasyczną płatność kartą, czy gotówką, bo metody płatności powinny być dostosowane do potrzeb konsumentów.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę przebicia się pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Przed rozpoczęciem działalności w e-commerce warto odpowiedzieć sobie na szereg pytań, m.in. kim jest moi docelowi klienci, jak ma wyglądać marketing, czy oferowane przeze mnie produkty/usługi znajdą odbiorców. Udało nam się zebrać najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rozpoczęcia działalności w e-commerce w ebook, dostępny na naszej stronie. Wyjaśniamy tam, że można otworzyć własny sklep, można zacząć sprzedaż poprzez popularne portale aukcyjne lub oferować swoje usługi i produkty w nowo tworzonych marketplace’ach. Marketplace grupy SIBS to rozwiązanie, które pozwala na dołączenie nie tylko sprzedawców internetowych, ale również sklepów stacjonarnych. Oferuje też możliwość generowania faktur, BNPL (płatności odroczone), raty, leasing, terminale POS, rozwiązanie LightPOS i dostawy, W ten sposób tworzymy pełny pakiet rozwiązań zarówno dla gigantów internetowych, jak i dla małych czy średnich graczy.

Jak postrzegają Pana przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Jednym z głównych trendów będzie rozwój Value-Added-Service. To nic innego jak ofertowanie przedsiębiorcom wielu usług poprzez jedną platformę, dzięki czemu mają oni wszelkie formalności w jednym miejscu. Porządkuje to ich działalność i z pewnością przyspiesza pewne procesy.

Należy wspomnieć także o tzw. white-label, czyli o dbałości firmy o markę i lojalność klientów. Z uwagi na coraz większą konkurencję, coraz ważniejsze dla firm staje się budowanie przywiązania konsumentów do produktów czy usług.

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniu w coraz to nowych obszarach. W e-commerce widzimy jej zastosowanie w gwnerowaniu spersoanlizowanych pod nasze potrzeby reklam. To także wszelkie promocje “specjalnie dla nas”, dedykowane oferty czy automatyczne zarządzanie budżetami kampanii marketingowych z podziałem na grupy docelowe.

Wskazałbym także na wzrost znaczenia kas fiskalnych - ze względu na zmiany legislacyjne, a także powstawanie tzw. showroomów, gdzie konsumenci mogą “na żywo” zobaczyć towar przed dokonaniem zakupu w internecie, co ogranicza liczbę zwrotów towarów.

Gdzie Pana firma upatruje oszczędności w nadchodzących czasach kryzysu?

Chodzi przede wszystkim o oszczędności w ograniczaniu hardware’u, ponieważ rozwiązania digital są tańsze, szybsze i dają więcej możliwości, pozwalają na dotarcie do nowych grup i spełnienie ich oczekiwań. Nie ma już konieczności posiadania terminala POS. Zastępuje go aplikacja na telefon. Dostawcy poszczególnych usług powinni pełnić rolę doradców, pomagać przedsiębiorcom w znalezieniu rozwiązań, które będą niskokosztowe a jednoczesnie zwiekszą zasiegi. Działając na jakimś marketplace możemy sprawdzuć czy produkt trafia do właściwych odbiorców i zastanowić się nad akcjami SEO oraz marketing intelligence.

Czy inflacja, która doskwiera konsumentom przełożyła się też na spadek sprzedaży w e-commerce?

Inflacja, podwyżki cen prądu, gazu, paliwa, a co za tym idzie - sytuacja ekonomiczna konsumentów mocno wpłynęła na ich zachowania zakupowe. Cena zaczęła znów odgrywać znaczną rolę. Co oczywiście przekłada się na sprzedaż i przychody firm.