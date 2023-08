UX, social media, AI... Eksperci zdradzają przepis na sukces internetowych marek kosmetycznych

- Premiera raportu nie oznaczała jednak końca analiz nad rolą digital marketingu w działaniach marek kosmetycznych. O spojrzenie na branżę beauty pod tym kątem zwróciliśmy się do czołowych polskich ekspertów. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli: Anna Ledwoń-Blacha, Jakub Gierszyński, Maja Kaczor, Artur Pajkert, Izabela Piotrowiak, Dominik Stawniak, Mateusz Pałka, Anna Kubińska, Emilka Bojańczyk i Konrad Sybilski - wyjaśnia Bartek Kotowicz, Head of Brand, Semcore.

Tak powstała kolejna publikacja Semcore. “Okiem eksperta” to aneks do raportu SXO & e-commerce dla branży kosmetycznej w Polsce, w którym praktycy marketingu, brandingu, designu oraz UX mówią o swoich doświadczeniach i dzielą się przemyśleniami.

“Klientki chcą doświadczać produktów”

We właśnie opublikowanym e-booku fachowcy od digital marketingu tłumaczą, jakie są kluczowe czynniki wpływające na sukces serwisów internetowych marek beauty.

- Przede wszystkim nie powinniśmy zapominać o podstawach, czyli wszystkich czynnikach, które wpływają na to, że chcemy kupować w danym sklepie. To m.in. UX strony internetowej i jej funkcjonalność, oczywiście produkt sam w sobie, jasna polityka zamówień i zwrotów, opcje płatności i dostawy, polityka cenowa i rabatowa czy widoczność w wynikach wyszukiwania - wylicza Anna Ledwoń-Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas.

Jakub Gierszyński, członek zarządu Grupy Zdrowit, dodaje, że w branży beauty szczególnie istotne jest dostosowanie serwisów pod urządzenia mobilne.

- Liczy się też wypracowanie uroczego UX strony pod względem wizualnym i łatwa nawigacja. Klientki chcą doświadczać produktów i być angażowane contentem i marketingiem marki. Dlatego kluczowe są media społecznościowe i influence marketing - dodaje Gierszyński.

“Ekspansja social mediów to nie jedyny sposób na sukces”

Eksperci wskazują także, jakie tendencje w zakresie projektowania i tworzenia e-sklepów internetowych obecnie dominują w branży kosmetycznej.

- Współcześnie, oprócz intuicyjności, responsywności i zasady mobile-first, istotną rolę odgrywa ścisła relacja e-commercu z mediami społecznościowymi, influencer marketing oraz kampanie na Instagramie i TikToku. Te kluczowe elementy pozwalają dotrzeć do potencjalnych klientów, jednak warto pamiętać, że ekspansja social mediów to nie jedyny sposób na sukces w nasyconej branży beauty - wyjaśnia Izabela Piotrowiak, założycielka TINGE studio.

Jak podkreśla z kolei Mateusz Pałka, założyciel oraz dyrektor kreatywny w Symbol Studio, widać trend, w którym coraz więcej serwisów beauty stawia na wsparcie eksperckie, czy to pod kątem artykułów blogowych, bezpośredniego kontaktu z ekspertami czy też wdrażania chatbotów.

- Działania te pozwalają użytkownikowi dokonać bardziej spersonalizowanego wyboru, który będzie odpowiadał jego realnym potrzebom. Na pewno warto pamiętać, że proces zakupowy nie kończy się po płatności za produkt. To, co dzieje się w momencie otrzymania fizycznie produktu, może być istotnym czynnikiem do budowania tożsamości marki i powrotu użytkownika do ponownego zakupu - zaznacza ekspert.

“Warto zainteresować się sztuczną inteligencją”

Specjaliści od marketing prognozują także, które z trendów warto będzie wziąć pod uwagę w przyszłości.

- Trendem jest czystość. Białe tła, delikatna typografia, pastele… Wraz z postępem łącz, jakości ekranów, procesorów – można sobie pozwolić na coraz więcej efektów specjalnych. Oczywiście w sklepie liczy się szybkość, nie może być żadnych przestojów. Ale coraz częściej nie musi to być kosztem płynnych przejść, mikroanimacji, efektownego ruchu elementów na stronie. Strona już nie musi być ciągiem widoków odseparowanych klikami – może stać się bezszwową opowieścią, odkrywaną płynnie podczas scrollowania - mówi Emilka Bojańczyk, Creative Director, Superskrypt & Podpunkt.

Dominik Stawniak, doświadczony specjalista e-commerce, latami pracujący w branży beauty, przekonuje, ​​że warto już teraz zainteresować się sztuczną inteligencją i obserwować nowinki technologiczne z nią związane.

- Już od dawna niektóre aplikacje pozwalają na nałożenie wszelakich filtrów do zdjęć, gdzie możemy w łatwy sposób zmienić fryzurę, zyskać brodę czy wydłużyć rzęsy. Kwestią czasu jest, kiedy klienci będą mogli wirtualnie wypróbować produkty, takie jak makijaż czy kolory włosów, bez konieczności fizycznego testowania. To doskonały sposób na zwiększenie zaufania klientów do marki i ułatwienie procesu decyzyjnego - podkreśla Stawniak.