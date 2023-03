Użytkownicy aplikacji mPay będą mogli korzystać z kart debetowych

mPay współpracuje z Planet Pay

Umowa o współpracy stanowi wyraz intencji stron do długoterminowej współpracy w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych dla użytkowników aplikacji. Realizacja przedsięwzięcia wymaga podjęcia określonych działań przygotowawczych przez strony, w szczególności dokonania poprawnej i przetestowanej integracji systemów teleinformatycznych oraz uzyskania przez mPay w formie co-brand BIN w organizacji płatniczej VISA oraz integracji IT Card z systemem mPay

Wydane karty płatnicze będą ściśle zintegrowane z systemami mPay, co umożliwi użytkownikom korzystanie z pieniędzy zgromadzonych w ramach salda konta mPay, również poza ekosystem aplikacji mobilnej. Intencją stron jest również, by karty te były wielowalutowe i umożliwiały użytkownikom płacenie za produkty i usługi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

mPay poszerza paletę usług

Usługi będą świadczone na rzecz użytkowników końcowych, w oparciu o zezwolenie działania w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej i w oparciu o należące do mPay innowacyjne technologie płatnicze.

Intencją stron jest, aby usługa została uruchomiona produkcyjnie nie później niż 23 czerwca 2023 roku.

mPay tym samym potwierdza obraną przez siebie strategię FinTech, podpartą stopniowym poszerzaniem palety usług i produktów możliwych do kupienia z wykorzystaniem autorskich technologii płatniczych mPay w Polsce, jak i poza jej granicami.

Co wiemy o mPay

Spółka mPay S.A. jest polskim dostawcą rozwiązań z obszaru m-płatności. Działa na rynku od 2003 roku, tworząc i rozwijając innowacyjne instrumenty umożliwiające realizację transakcji finansowych za pomocą urządzeń mobilnych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja mPay, umożliwiająca m.in. zakup biletów komunikacyjnych, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu.