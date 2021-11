VAT dla chińskich e-sprzedawców: Problem nie tkwi w prawie, a w egzekwowaniu

W praktyce obchodzenie przez dostawców z krajów trzecich przepisów następuje poprzez m.in. zaniżanie wartości zakupionych towarów czy deklarowanie przesyłek handlowych jako „prezenty”. – To, że system kontroli przesyłek z Chin nie działa - to pokazał m.in. raport NIK. Przy tak rozwijającym się handlu elektronicznym organy celno- skarbowe były w stanie weryfikować zaledwie 1% przesyłek pocztowych i 4% przesyłek kurierskich. Pozostałe aż 99% przesyłek pocztowych z Chin oraz i 96% przesyłek kurierskich z Chin trafiło do polskiego e-konsumenta. Ta skala nie pokazuje nieszczelności systemu, ale wykazuje brak jego funkcjonowania – wyjaśnia Patrycja Sass – Staniszewska.

e-Izba czeka na dane o VAT

e-Izba analizowała wnikliwie temat w ramach kampanii „Taki Sam Start”.

– Problem nie tkwi w samym prawie, które faktycznie musi się zmienić, a w systemie jego egzekwowania, który kompletnie nie działa na poziomie m.in. urzędów celnych czy poczty. Niestety aktualnie ani Ministerstwo Finansów ani KAS nie ujawniają poziomu ściągalności VAT oraz nie wiemy czy system jest szczelny. Pierwszy raport MF zobowiązało się na ostatnim posiedzeniu Komisji cyfryzacji innowacyjności i nowych technologii w której e-Izba aktywnie uczestniczy, przekazać w połowie grudnia 2021 i na to czekamy – dodaje prezes e-Izby.