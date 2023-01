Victoria's Secret na zakupach

W ramach ogłoszonej w listopadzie akwizycji, Victoria's Secret nabyła 100 proc. udziałów Adore Me. Firma aspiruje do bycia największym na świecie sprzedawcą bielizny. Plany marki zakładają rozwój gałęzi e-commerce, co ma przynieść znaczną sprzedaż i zyski w 2023 roku.

Victoria's Secret planuje wykorzystać wiedzę i technologię Adore Me, aby jeszcze bardziej poprawić wrażenia zakupowe klientów Victoria's Secret i Pink oraz zmodernizować platformę cyfrową. Wspólnie firmy dążą do rozwoju globalnej kategorii bielizny w bardziej inkluzywny, zaawansowany technologicznie i zrównoważony sposób. Działania mają znacząco rozwinąć e-commerce.

Fuzja Adore Me szansą dla e-commerce Victoria's Secret

- Od samego początku widzieliśmy w Adore Me podwójną szansę: jako napędzanego technologią, cyfrowego innowatora w kategorii bielizny oraz jako wysoce wydajny, rozwijający się i rentowny samodzielny model biznesowy. Jestem podekscytowany szybkim zakończeniem projektu i mam przyjemność ogłosić cały zespół Adore Me w rodzinie VS&Co, powiedział Martin Waters, dyrektor generalny Victoria's Secret & Co.

Założona w 2011 roku nowojorska firma Adore Me jest internetową marką bielizny, która ma 1,2 miliona aktywnych klientów . Firma wygenerowała szacunkowe przychody w wysokości 250 milionów USD w ostatnim roku podatkowym 2022.