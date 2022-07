Vinted ma 17 000 kolejnych punktów odbioru. Jest umowa z Pocztą Polską

Udogodnienia dla klientów Vinted, które wprowadza Poczta Polska, to odpowiedź na oczekiwania i wymagania osób korzystających z zakupów on-line. Teraz – w wybranym przez siebie miejscu i czasie – mogą odebrać zamówione przesyłki kurierskie nie tylko w domu, ale także w szerokiej sieci punktów odbioru: placówkach pocztowych, sklepach sieci Żabka, Biedronka, Lewiatan, ABC i Delikatesy Centrum.

Od kwietnia br. Poczta Polska umożliwia przekazanie przesyłek do nadania nie tylko w placówkach pocztowych, ale także w sieci Żabka. To partner Spółki, który liczy łącznie około 13 tys. punktów. Paczki można nadawać w Żabkach od poniedziałku do soboty, od godzin porannych aż do późnego wieczora, a w niektórych sklepach – także w niedzielę. Każda z tych opcji zwiększa wygodę użytkowników Vinted, korzystających z usług Poczty Polskiej.

W ramach kampanii marketingowych promujących usługi kurierskie – prowadzonych m.in. z Vinted – Poczta Polska umożliwia korzystanie z usług Pocztex w promocyjnych cenach. Klienci Vinted mogli nadawać przesyłki w preferencyjnych cenach od kwietnia br.

Nadawane za pośrednictwem Pocztex przesyłki szybko i wygodnie można odebrać w sieci ponad 17 000 punktów odbioru: w placówkach pocztowych, sklepach – Żabka, Biedronka, Lewiatan, ABC, Delikatesy Centrum, kioskach i salonikach prasowych RUCH, na stacjach paliw ORLEN oraz w automatach paczkowych.