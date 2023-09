Vinted notuje duże wzrosty w kategorii back to school

Chociaż trudno jest ustalić bezpośrednią korelację, ze względu na inne sezonowe trendy i miliony członków, którzy codziennie handlują używanymi rzeczami, odzież dziecięca, odzież sportowa, akcesoria i meble szkolne cieszą się dużym zainteresowaniem w tym czasie. W 2022 roku, na Vinted, sprzedaż rzeczy z kategorii Ubrania sportowe dla dziewczynek tylko w Polsce w miesiącach powrotu do szkoły odnotowała wzrost na poziomie 121% w porównaniu z poprzednimi miesiącami.[1] We Francji wzrost ten był jeszcze wyższy - 206%. Korzyści ekonomiczne, płynące z rynku second hand dzisiaj są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, nie tylko w Polsce.

Co kupujemy i co sprzedajemy na przełomie sierpnia i września?

Przełom sierpnia i września to zdecydowanie wzrost zainteresowania rzeczami zwłaszcza z kategorii dziecięcej. Rodzice szykujący pociechy się na powrót do szkoły poszukują korzystnych cenowo ofert na niezbędną wyprawkę.

Vinted przeanalizowała trendy zakupowe w Polsce i na wybranych rynkach w Europie. W 2022 r. sprzedaż rzeczy z wybranych kategorii znacząco wzrosla w miesiącach powrotu do szkoły w porównaniu do poprzednich miesięcy.[3] Na przykład we Francji kategorią, która odnotowała największy wzrost, jest odzież sportowa dla dziewczynek (wzrost o 206%) i dla chłopców (wzrost o 148%). W Niemczech największym wzrostem zainteresowania cieszyło się obuwie sportowe dla dziewczynek i chłopców – odpowiednio 108% i 107%. W Polsce największy wzrost odnotowały artykuły szkolne (190%), tornistry (35%) oraz dziewczęca odzież sportowa (121%).

Coraz chętniej sięgamy po rzeczy z drugiego obiegu - nie wiąże się już to ze wstydem, a wręcz przeciwnie. To oznaka lepszego dla klimatu i odpowiedzialnego podejścia do zakupów. Co więcej, wielu z nas obdarowuje swoich bliskich rzeczami z drugiej ręki. Dla przypomnienia, badania Vinted przeprowadzone w ubiegłym roku na różnych rynkach, w tym w Polsce, pokazują, że około 40-50% użytkowniczek w ostatnich latach miało okazję obdarować bliskich prezentami z drugiej ręki (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada). [4]

Ile można zaoszczędzić na second hand?

To zależy. Członkowie ankietowani przez Vinted wskazali, że kupowanie rzeczy z drugiej ręki umożliwiło im dostęp do przedmiotów, których nie mogliby kupić jako nowe. Aktywni członkowie Vinted objęcie badaniem (UK i Francja) wskazali, że w miesiącu poprzedzającym badanie, zaoszczędzili 90 € we Francji/ 87£ w Wielkiej Brytanii, kupując używane produkty zamiast nowych. W dłuższej perspektywie oznacza to, że rocznie mogą zaoszczędzić około 1080 € / 1044 £. [5]

