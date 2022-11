Vinted: Prezenty z drugiej ręki popularne wśród konsumentów

Wyniki wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Vinted wśród międzynarodowej społeczności użytkowników, w tym w Polsce, wskazują, że w Niemczech ręcznie robione prezenty znajdują się w top 3 najchętniej otrzymywanych prezentów od swoich bliskich.

Respondenci z Polski i USA na główną przyczynę, która skłania ich do zakupu rzeczy z drugiej ręki wskazali chęć znalezienia czegoś naprawdę wyjątkowego, z kolei Włosi czy Holendrzy przy wyborze kierują się głównie zrównoważonym rozwojem.

Dlaczego sięgamy po prezenty z drugiej ręki? - główne motywacje

Najnowsze wewnętrzne badania Vinted przeprowadzone na różnych rynkach, w tym w Polsce, pokazują, że około 40-50% użytkowniczek w ostatnich latach miało okazję obdarować bliskich prezentami z drugiej ręki (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada). Zwłaszcza w tych trudnych ekonomicznie czasach przedmiot z drugiej ręki może być dobrą alternatywą. Badanie Vinted pokazuje, że na większości rynków (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Portugalia, Kanada, USA) głównym powodem kupowania prezentów z drugiej ręki jest motywacja finansowa.

Podczas gdy 40-50% respondentek z 63% ankietowanych rynków (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada) miało okazję podarować już prezent z drugiej ręki, to nadal używane przedmioty są w pewien sposób piętnowane. Ludzie często wahają się co do ich zakupu z obawy przed reakcją odbiorcy. Tymczasem myśli te nie towarzyszą nam, kiedy z dalekiej podróży w ramach prezentów przywozimy pamiątki z drugiej ręki, zakupione np. na lokalnym pchlim targu.