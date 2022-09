Vinted zyskało większy udział w przychodach InPost niż Allegro

Jak zaznaczył prezes Brzoska Vinted odpowiada obecnie za 18 proc. przychodów Inpost. I jest to największy klient firmy, którego przesyłki i zwroty obsługiwane są na 9 europejskich rynkach. - Dzięki takim partnerstwom rośniemy w całej Europie, nawet jeżeli lokalni partnerzy próbują kopiować model usługi, którą stworzyliśmy. Jako podobną z punktu widzenia startegicznego rozwoju, Rafał Brzoska, wymienił umowę z Shopee.

W II kw. rynek e-commerce w Polsce urósł o 7 proc., ale InPost zanotował 20 proc. wzrost wolumenów. W kanale przesyłek Allegro wzrost wyniósł 6 proc., choć Allegro w tym czasie zwiększyło sprzedaż wolumenowo o 5 proc.

Rynek e-commerce - wzrosty do 10 proc.

Na kolejne półrocze Rafał Brzoska przewiduje wzrost rynku e-commerce w ujeciu wolumenowym na poziomie 7-10 proc. - Oczywiście 4. kwartał jest dla e-commerce najlepszy, ale ostrożnie prognozujemy wzrost podobny do tego z II kw. tego roku. W kategoriach wartości sprzedanych towarów, GMV wzrosty w e-commerce przekroczą 20 proc., ale przy 16 proc. inflacji trudno, żeby było inaczej.

Jednym z elementów, które bardzo mocno napędzają rozwój dostaw e-commerce są zwroty. Powoli rynek odchodzi od zwrotów, które są bezpłatne. Oczywiście dzieje się to stopniowo. Niektórzy gracze decydują się na opłaty za każdy zwrot, inni oczekują opłaty abonamentowej, w której klient może wykorzystać określoną lub dowolną liczbę zwrotów. Fakt, że InPost w Wielkiej Brytanii wprowadził zwroty bez etykiet, zaowocowało skokowym wzrostem wyników sprzedaży na tym rynku – wolumeny łącznie wzrosły o +225% r/r.

Kolejnym istotnym punktem rozwoju InPost poza zwiększaniem liczby paczkomatów w dotychczasowym tempie ok. 2000 maszyn kwartalnie, ma być usługa fulfillmentu dla dużych graczy, zwłaszcza modowych. Pierwszą z takich umów jest kontrakt podpisany z Modivo. Rafał Brzoska, uważa, że w czasach, w których przewagę buduje się m.in. na szybkości, ta usługa, którą InPost rozwija od 18 miesięcy stanie się bardzo popularna i będzie jednym z elementów strategicznego rozwoju firmy w kolejnych latach.

- Modivo ma centrum magazynowe w Zielonej Górze. Dotychczas, gdy ktoś robił zakupy o 20 czy 21, rzecz nie miała szans trafić do naszego centrum przeładunkowego jeszcze tego samego dnia, by na drugi dzień znaleźć się u klienta. Przy świadczeniu usługi fulfillment osiągamy to bez problemu - wskazuje Rafał Brzoska.