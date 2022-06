Visciola Fashion: w e-commerce bazujemy na zaufanych partnerach

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

W pandemii wiele osób przekonało się do zakupów drogą elektroniczną. Myślę, że ci e-klienci już pozostaną przy takiej formie zakupowej. Wcześniejsza nieufność została przełamana przez panującą sytuację, co z pewnością przyspieszyło rozwój kanału e-commerce.

Polski rynek e-commerce i podmioty z nim związane pokazały w ostatnich dwóch latach, jak wysoki poziom reprezentujemy jako branża. Możemy być dumni z tego, że rodzime firmy wyznaczają kierunki działania, a pomysły i nowe rozwiązania się nie kończą! Oczywiście nie możemy zapominać o ogromnym wsparciu, które niesie nam Izba Gospodarki Elektronicznej, wspomagając firmy w wielu obszarach i otwierając wiele drzwi.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Wyzwaniem z pewnością jest konkurencja, ale jeszcze bardziej - niepewność rynku. Jeszcze w roku 2019 nikt by się nie spodziewał, że cały świat zostanie sparaliżowany przez wirusa. Nikt z nas nie spodziewał się także wybuchu wojny, hiperinflacji i takiego wzrostu cen. Są to czynniki, które sprawiają, że stoimy przed ogromnymi wyzwaniami i wszystkie przewidywania oraz plany są bardzo ulotne.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa

firmie?

Jesteśmy małą firmą, która stara się rozwijać i utrzymać na stale rozwijającym się rynku. Dziś pracujemy w bardzo wąskim gronie wspierając się zaufanymi partnerami.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę przebicia się pośród tak wielu i

tak dużych marek internetowych?

Oczywiście, że tak i niedaleka przeszłość jest jak najlepszym przykładem. Nie mniej jednak jest to uzależnione od wielu czynników i często same duże firmy z ogromnymi budżetami, budują sobie bariery wejścia w ten kanał sprzedaży.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Ciężko odpowiedzieć jednym słowem na to pytanie. Nie wiem także, czy w taki sposób bym to rozgraniczał i stawiał na jedną tylko osobę. Dla mnie łatwiej jest to rozgraniczyć w podziale trener/zarządzający oraz drużyna i zespół, którzy realizują cele oraz własne pomysły i inicjatywy.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Niestety w obecnym świecie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.... Według mnie każde społeczeństwo będzie się coraz szybciej rozwijać w kanale e-commerce, ponieważ to jest przyszłość. Coraz większa liczba osób dokonuje zakupów przez Internet, ponieważ dostrzega, jak to jest łatwe i bezpieczne. A jakie trendy dominują? Myślę, że ciężko przewidzieć co będzie w kolejnych miesiącach, co niestety nie sprzyja rozwoju rynku.