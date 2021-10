VIVE Profit startuje z aplikacją sprzedażową

Aplikacja e-vive jest łatwa w obsłudze. Wystarczy bezpłatnie pobrać ją ze sklepu App Store (dostępna już teraz) lub Google Play (dostępna już wkrótce) i rozpocząć wyszukiwanie interesujących rzeczy, które uzupełnią naszą garderobę. Dostępna jest również wersja web sklepu pod adresem – www.e-vive.pl do korzystania np. na laptopach. Ubrania sprzedawane w aplikacji zostały wyselekcjonowane przez specjalistów VIVE Textile Recycling i docierają do klientów z ponad 40 sklepów sieci VIVE Profit w całej Polsce.

- Dążymy do tego, by zwiększyć koncentrację firmy na kliencie i jego podmiotowości. Włączyć go do naszej opowieści: drogi, którą przebyliśmy, wartości, które wspólnie dzielimy. Sprawić, by przestał być anonimowy i abyśmy wszyscy zrozumieli, jak istotną i pierwszoplanową rolę pełni

w naszej podróży w przyszłość. – podkreśla Jarosław Urban, Dyrektor Sprzedaży VIVE Textile Recycling.

W DNA VIVE Group wpisane jest dawanie drugiego życia tekstyliom oraz przetwarzanie ich zgodnie z zasadą 4RE, a także kształtowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. J