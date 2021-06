Spółka z Grupy OEX wspiera markę Semilac w budowaniu customer experience na rynku niemieckim. Zespół konsultantek Voice Contact Center obsługuje infolinię, chaty i social media polskiej marki kosmetycznej, która zdobywa popularność za granicą.

Konsultantki doradzają̨ klientom w procesie zakupu, udzielają̨ informacji o doborze produktów, a także instrukcji jak samodzielnie zrobić́ manicure, by osiągnąć efekty.



Konsultantki Voice Contact Center zajmują̨ się̨ moderacją interakcji z marką Semilac na Instagramie i na Facebooku.



Marka Semilac należy do spółki Nesperta – jednej z firm produkujących lakiery i inne kosmetyki do stylizacji paznokci oraz profesjonalne preparaty i urządzenia do manicure. Produkty firmy można kupić́ w kilkudziesięciu krajach na pięciu kontynentach.

Firma Voice Contact Center należy do grupy kapitałowej OEX i specjalizuje się̨ w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Firma prowadzi wielokanałową obsługę klientów m.in. w następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, czeski, słowacki, węgierski, ukraiński, rosyjski i polski.