Voicebot pomoże obsłużyć klientów platformy Shoper

DOK-i potrezbują wsparcia, fot.mat. pras.

Na platformie Shoper w kwietniu powstało niemal 2,5 raza więcej nowych sklepów niż w tym samym miesiącu 2019. Firma “zatrudniła” robota.

W 62 proc. sklepów na platformie Shoper zatrudniona jest przynajmniej jedna osoba dedykowana do obsługi klientów - wynika z Raportu “E-Commerce 360” przeprowadzonego na początku roku wśród sklepów na platformie Shoper. Najpopularniejszym środkiem komunikacji z klientami okazał się e-mail (udostępnia go 100 proc. sprzedawców), zaraz potem telefon (96 proc.) i media społecznościowe (83 proc.). Co czwarty właściciel sklepów wprowadził albo planował wprowadzić chatbota lub voicebota (mówiącego bota), pozwalając sztucznej inteligencji na przejęcie części kontaktów z klientami.



Na uruchomienie voicebota zdecydował się Shoper. Od kilku tygodni Dział Obsługi Klienta firmy wspiera wirtualna asystentka, która dzwoni do nowych klientów, aby uzyskać informacje niezbędne do konfiguracji ich sklepów internetowych. W marcu nowych sklepów na platformie zaczęło przybywać dużo szybciej. W kwietniu powstało ich niemal 2,5 raza więcej niż w tym samym miesiącu rok temu.

- Liczba zapytań do DOK-u jest obecnie 3-krotnie większa niż przed pandemią. To dlatego apelowaliśmy do właścicieli sklepów, by raczej pisali do nas e-maile zamiast telefonować i dlatego też uruchomiliśmy wirtualną asystentkę głosową. Dzięki tym działaniom “korki” na infolinii udało się rozładować - wyjaśnia Jacek Zientkiewicz, dyrektor rozwoju biznesu w Shoper.

W marcu wzrosty na platformie Shoper odnotowały sklepy z elektroniką i artykułami dziecięcymi oraz apteki i drogerie online - te ostanie zarejestrowały łącznie o 138 proc. więcej transakcji niż w lutym. Jeszcze większy był wzrost dla e-sklepów z artykułami spożywczymi - 239 proc. więcej zamówień w miesiąc.