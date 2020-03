W 2020 e-handel w Polsce może wzrosnąć o 16,1 proc.

W 2020 roku wartość polskiego rynku handlu online ma wzrosnąć o 16,1 procent, osiągając kwotę ok. 43,5 mld PLN. Przeciętny polski internauta wydał dotychczas w sieci około 1 605 złotych – to mniej niż wyniosła stawka minimalnego wynagrodzenia w ubiegłym roku. Zakupy w kanałach online robi już ponad połowa Polek i niemal 40 proc. mężczyzn.

– Warto zwrócić uwagę, że do rosnącego zainteresowania e-commerce może przyczyniać się niedzielny zakaz handlu. W poniedziałki odnotowujemy zwiększenie wolumenu przesyłek międzynarodowych importowanych przez naszych klientów. Zwielokrotniła się również liczba przesyłek międzynarodowych importowanych przez odbiorców we wtorki i środy. Oba zjawiska można uznać za prawdopodobną konsekwencję weekendowych zakupów, które zajmują miejsce wcześniejszych niedzielnych wizyt konsumentów w centrach handlowych – mówi Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express Poland.

47 proc. osób w przedziale wiekowym 18-44 lat przeznacza więcej na niedzielne sprawunki online . Ale dostępność e-zakupów w niedzielę to niejedyna przyczyna przepływu klientów do e-commerce. Niemal połowa polskich konsumentów sądzi, że e-handel jest przede wszystkim wygodny – kupują, kiedy chcą i o której chcą, a 4 na 10 docenia to, że nie traci czasu na dojazd, parkowanie czy stanie w kolejce.

Dla odmiany, klienci tradycyjnych sklepów skarżą się na duże kolejki do kas i przymierzalni (37,8 proc.), tłumy ludzi lub duży ruch (33,7 proc.) czy bałagan w sklepie, np. towary odkładane w przypadkowych miejscach przez klientów (26,3 proc.). 8,8 proc. ankietowanych konsumentów twierdzi, że podczas robienia zakupów nic ich nie denerwuje .

Do końca przyszłego roku na całym świecie 72,9 proc. zakupów online ma być dokonywanych na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony czy tablety.

W ubiegłym roku 23 proc. Polaków w ubiegłym roku kupując online, zdecydowało się odebrać produkt w kiosku, a 14 proc. w sklepie stacjonarnym. Jednocześnie niemal dwie trzecie Polaków wybrało dostawę kurierem do domu lub pracy . A przy tym dla niemal co dziesiątego polskiego e-konsumenta problemem jest zbyt długi czas oczekiwania na dostawę zamówionego towaru.