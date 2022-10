W 2022 roku zakupy na urządzeniach mobilnych będą rosły w siłę

Ostatnie badanie wykazało, że 68% amerykańskich konsumentów twierdzi, że robi zakupy przez komórkę częściej niż dwa lata temu. Ciągły wzrost liczby aplikacji do handlu elektronicznego wynika w dużej mierze z rozwoju technologicznego na całym świecie, w tym zmian w zakresie płatności cyfrowych oraz rozwiązań logistycznych. Jest to również odzwierciedleniem wartości, jaką ta branża wykazuje w obliczu zróżnicowania opcji zakupów.

Według raportu Adjust's Mobile app trends 2022, liczba instalacji aplikacji e-commerce wzrosła w 2021 roku o 12% w stosunku do roku poprzedniego, a liczba sesji wzrosła o 15%. Nasze najnowsze dane pokazują, że ten wzrost utrzymuje się w 2022 roku. W tym artykule przyglądamy się globalnym instalacjom, sesjom i przychodom z aplikacji e-commerce w ciągu ostatnich dwóch lat, aby ocenić roczne wyniki i pomóc marketingowcom aplikacji przygotować się na nadchodzący sezon świątecznych zakupów.

Liczba instalacji aplikacji e-commerce przekracza poziom z okresu początku pandemii

Chociaż w pierwszej połowie 2022 roku liczba instalacji aplikacji e-commerce nieco spadła, to jednak nadal jest wyższa od poziomu z początku pandemii. W porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku, liczba instalacji aplikacji e-commerce w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła o 3%. Co więcej, maj był najlepszym miesiącem dla aplikacji e-commerce w 2022 roku, z liczbą instalacji wyższą o 5% od średniej z pierwszego półrocza 2022 roku. Generalnie, liczba instalacji była względnie stała i po okresie pandemii nie odnotowano wielkiego spadku.

Użycie aplikacji e-commerce będzie rosło w 2022 roku

Liczba sesji aplikacji e-commerce w 2022 roku do tej pory systematycznie wzrasta. W pierwszej połowie 2022 roku sesje były o 8% wyższe niż średnia z 2021 roku i o 6% wyższe niż średnia z pierwszej połowy 2021 roku. Co ciekawe, liczba sesji w aplikacjach e-commerce była również znacznie wyższa niż w początkowym okresie pandemii. W pierwszej połowie 2022 roku liczba sesji była o 31% wyższa niż średnia z pierwszej połowy 2020 roku. Pokazuje to, że zwrot ku zakupom na urządzeniach mobilnych nie jest chwilowym trendem, ale stałym elementem tej branży.

Liczba sesji aplikacji e-commerce w latach 2020-2022 (na świecie)

Rozbiliśmy również procentowy wzrost sesji e-commerce według podkategorii. W pierwszej połowie 2022 roku największy wzrost odnotowano w przypadku aplikacji do wyszukiwania ofert, gdzie wzrost liczby sesji wyniósł 9% w porównaniu do pierwszej połowy 2021 roku. Wzrost popularności takich aplikacji wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów inflacji. Aplikacje zakupowe oraz marketplace również wykazały w pierwszej połowie 2022 roku wzrost odpowiednio o 7% i 5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wraz z sesjami, w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł również czas spędzany w aplikacjach e-commerce. Długość sesji dla wszystkich aplikacji e-commerce wzrosła z 10,4 minuty w 2020 roku do 11,3 minuty w pierwszej połowie 2022 roku. Najbardziej wzrosła długość sesji w aplikacjach zakupowych – z 9,1 minuty w 2020 r. do 11,3 minuty w I połowie 2022 r. Średnia długość sesji dla aplikacji typu marketplace i aplikacji do wyszukiwania ofert pozostała mniej więcej taka sama. Długość sesji aplikacji marketplace wynosiła 11,1 minuty w 2020 roku, 11,6 minuty w 2021 roku i 11,5 minuty w pierwszej połowie 2021 roku. Długość sesji w aplikacji do wyszukiwania ofert wzrosła z 6,4 minuty w 2020 roku do 6,5 minuty w pierwszej połowie 2022 roku. Podsumowując, wzrost liczby sesji nie powoduje skrócenia czasu na sesję, co jest korzystne dla zwiększenia obrotów.

Użytkownicy wydają więcej pieniędzy w aplikacjach rok po roku

Ponadto, jak dotychczas, w 2022 roku przychody z aplikacji dla e-commerce spadają (w 2021 roku wzrosły o 46% rok do roku), ale przekraczają średnie przychody z aplikacji z 2020 roku. W porównaniu z pierwszą połową 2020 roku, w pierwszej połowie 2022 roku przychody z aplikacji wzrosły o 91%. Przychód z aplikacji w maju 2022 roku był również najwyższy w tym roku – ten miesiąc był o 12% wyższy od średniej z pierwszego półrocza 2022 roku.

Ciekawostka: Przychody z aplikacji e-commerce w maju 2021 roku były najwyższe z obserwowanych przez Adjust. Miesiąc ten był o 9% wyższy niż listopad 2021 i o 18% wyższy niż średnia roczna.

Jak rozwijać swoją aplikację e-commerce w 2022 roku?

Podczas gdy ogólna aktywność gospodarcza spowalnia, kluczowe trendy wskazują, że aplikacje e-commerce wciąż mają pole do wzrostu, zwłaszcza w nadchodzącym sezonie świątecznym, kiedy użytkownicy spędzają więcej czasu i wydają więcej pieniędzy na prezenty dla swoich bliskich. Oczekuje się, że w 2022 roku sprzedaż m-commerce w Stanach Zjednoczonych przekroczy 432 miliardy dolarów, co stanowi dwukrotność sprzedaży z 2021 roku (222,1 miliarda dolarów). Oto kilka najważniejszych sposobów, które pomogą Twojej aplikacji e-commerce przyciągnąć więcej klientów, zwiększyć zaangażowanie użytkowników i zwiększyć sprzedaż w szczytowym sezonie 2022 roku.

Spersonalizowane doświadczenie zakupowe jest kluczowe

Spersonalizowane doświadczenia użytkowników to skuteczny sposób na zwiększenie liczby konwersji, sprzedaży i leadów. Konsumenci chcą spersonalizowanych doświadczeń we wszystkich punktach kontaktu z klientem, od spersonalizowanych reklam po spersonalizowane rekomendacje produktów. Jednak potrzeby klientów stale się zmieniają, dlatego doświadczenia użytkowników muszą być stale aktualizowane. Sztuczna inteligencja (AI) eliminuje konieczność eksperymentowania.

Dzięki rekomendacjom produktów i optymalizacji wyszukiwania opartej na danych w czasie rzeczywistym, marki mogą zagwarantować odpowiednie treści i dostosowane do nich doświadczenia związane z wyszukiwaniem, które natychmiast zaspokoją potrzeby klientów. Analizując dane dotyczące przeglądania stron, sztuczna inteligencja może polecać użytkownikom nowe produkty. To utrzymuje zaangażowanie klientów i może ich zachęcić do spontanicznego zakupu.

Możesz także wykorzystać automatyczne chatboty, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta. Chatboty mogą odpowiadać na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów i zamówień, udzielać wskazówek, przechwytywać prośby i w razie potrzeby kierować użytkowników do konsultantów obsługi klienta.

Lepiej zrozum swoich użytkowników dzięki analityce aplikacji

Analityka aplikacji dostarcza kluczowej wiedzy o użytkownikach i jest niezbędna, aby zapewnić sukces Twojej aplikacji na tym konkurencyjnym rynku. Pozwala też określić najlepsze sposoby wydawania środków i osiągania celów. Na przykład analityka aplikacji pokazuje, kiedy użytkownik się wycofuje, zwraca wydatki na reklamę (ROAS) oraz pokazuje wskaźnik LTV (lifetime value). Dzięki temu możesz podejmować mądre, szybkie i oparte na danych decyzje, które poprawią wydajność Twojej aplikacji.

Ułatwiaj klientom zdobycie tego, czego chcą

Aby zmniejszyć liczbę porzuceń koszyka, należy maksymalnie uprościć proces zakupu. Musisz zastanowić się, jak pomóc klientom szybciej i w mniejszej liczbie kroków dojść do kasy. Kasa za jednym kliknięciem pozwala użytkownikom na dokonanie zakupu jednym kliknięciem przy użyciu informacji o płatności, które wprowadzili wcześniej. To maksymalizuje wygodę i minimalizuje ryzyko strat.

Jednak dla nowych klientów możesz zaoferować kasy gościnne. Gdy zaufają Twojej marce, chętniej wrócą i założą konto. Ważne jest też, aby zapewnić kilka opcji płatności. Możesz też włączyć funkcję wielu odbiorców, która pozwala klientom wysyłać określone przedmioty na inne adresy, co ułatwia wysyłanie prezentów bliskim.

Jeśli klienci nadal wahają się, czy złożyć zamówienie, przypomnij im o dokończeniu zakupu za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomień push. Możesz też przekonać klientów, oferując im zniżkę lub darmową wysyłkę.

Nagradzaj lojalnych użytkowników

Skupienie się na zatrzymaniu użytkowników to opłacalny sposób na zwiększenie sprzedaży. Jednym ze sposobów na zwiększenie retencji jest nagradzanie lojalnych użytkowników i osób wydających duże sumy. Możesz stworzyć program lojalnościowy z dodatkowymi zachętami do dokonania zakupu lub polecenia. Możesz też stworzyć program punktowy z własną monetą, którą można wymienić na zniżki, darmową dostawę i prezenty. W okresie świątecznym możesz zaoferować dotychczasowym klientom wcześniejsze oferty. W ten sposób najbardziej wartościowi klienci będą mieli pierwszeństwo w wyborze najlepiej sprzedających się produktów.

Wyjątkowe możliwości reklamy w telewizji kablowej

Popularność telewizji kablowej rośnie w postępie geometrycznym, co sprawia, że jest ona kluczowym kanałem dotarcia do nowych konsumentów. Oglądanie telewizji to obecnie doświadczenie, w którym bierze udział wiele urządzeń i funkcji, co daje marketerom i reklamodawcom możliwość tworzenia innowacyjnych kampanii. Na przykład, marketerzy mogą zintegrować kody QR z reklamami, które przeniosą użytkowników na stronę docelową kampanii, do sklepu z aplikacjami lub do aplikacji. Można też tworzyć reklamy CTV typu "shoppable", w których widzowie mogą kupować to, co widzą podczas oglądania filmu.

Możesz się wahać, czy inwestować w CTV jako kanał marketingowy, ponieważ ekosystem reklamowy CTV był kiedyś rozdrobniony i trudny do zmierzenia. Jednak dzięki CTV AdVision firmy Adjust marketerzy mogą teraz dokładnie mierzyć, analizować i optymalizować kampanie CTV oraz sprawdzać, jak kanały CTV wypadają na tle innych kanałów. Umożliwia to również obserwację wpływu kampanii CTV na inne kanały, dzięki czemu można konwertować i poprawiać ROI.

Przyszłość dla aplikacji e-commerce

Branża e-commerce zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat i nadal się rozwija, dając wiele możliwości markom. Dzięki połączeniu dobrych kreacji z doskonałym UX, który tworzy bezproblemowe doświadczenie zakupowe, nowi użytkownicy mogą szybko stać się stałymi klientami. Jeśli dodasz do tego program lojalnościowy, szybko dostrzeżesz korzyści płynące z zatrzymania użytkowników i motywowania ich do osiągania wartości życiowej.

Marki czynią zakupy bardziej interaktywnymi, wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną (AR) i wyszukiwanie głosowe. Dzięki AR klienci mogą wypróbować produkty przed ich zakupem. Z kolei dzięki wyszukiwaniu głosowemu klienci mogą efektywnie korzystać z wielu funkcji podczas zakupów. Dzięki postępowi technologicznemu zakupy na urządzeniach mobilnych będą coraz łatwiejsze i przyjemniejsze.