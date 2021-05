W centrach Amazona powstaną biblioteki

Polski oddział firmy Amazon podjął współpracę z Fundacją Zaczytani.org; fot. materiały prasowe

Fundacją Zaczytani.org otworzy 9 bibliotek w lokalizacjach, w których Amazon prowadzi swoje centra obsługi zamówień.

Polski oddział firmy Amazon podjął współpracę z Fundacją Zaczytani.org. W ramach działań społecznych na rzecz promocji czytelnictwa stworzony zostanie program edukacyjny, którego głównym elementem będzie bajka edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku 7-10 lat. Dzięki wsparciu Amazon, Fundacja otworzy także 9 Zaczytanych Bibliotek w lokalizacjach, w których Amazon prowadzi swoje centra obsługi zamówień.

Rusza nowa kapania Amazon Reads



Celem kampanii Amazon Reads jest kompleksowe podejście do problemu niskiego wskaźnika czytelnictwa w Polsce oraz pokazanie, jak duże znaczenie dla rozwoju dzieci w wieku szkolnym ma umiejętność czytania i pisania.

Jednym z elementów kampanii jest stworzona, wspólnie z Fundacją Zaczytani.org oraz pracownikami Amazon, bajka edukacyjna w formie audiobooka, która będzie poruszać temat równouprawnienia oraz negować krzywdzące stereotypy dotyczące płci. W ramach programu przygotowane zostaną także materiały merytoryczne dla opiekunów, które wyjaśnią, jak pracować z treścią, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty psychoedukacyjne. Dzięki temu, otrzymają podstawową wiedzę z zakresu bajkoterapii oraz gotowe scenariusze zajęć grupowych i indywidualnych.

– Odpowiednio skonstruowana bajka to narzędzie, dzięki któremu dzieci – poprzez naśladownictwo – mogą zmieniać swoje postawy i zachowania. Mogą utożsamiać się z bohaterem opowieści i podobnie jak on rozwiązywać problemy w swojej codzienności – mówi Michał Stępień z Fundacji Zaczytani.org.

– Zależy nam na promowaniu równości płci w znaczeniu równych możliwości wykorzystywania swoich kompetencji i potencjału w życiu codziennym oraz w miejscu pracy. Chcemy wspierać dzieci w poczuciu sprawczości, pewności siebie i dbania o swoje potrzeby. Wierzymy w moc edukacji, co potwierdzają nasze długofalowe działania w tym obszarze, dlatego program kierujemy do dzieci, rodziców i nauczycieli – mówi Blanka Fijołek, CEE Community Engagement Manager w Amazon.

Premiera programu edukacyjnego została zaplanowana na drugą połowę maja.

Bookcrossing w centrach Amazon

Dodatkowo, Amazon wspólnie z Fundacją Zaczytani.org otworzy dziewięć lokalnych Zaczytanych Bibliotek – po jednej w okolicy każdego centrum obsługi zamówień Amazon w Polsce. Biblioteki dla dzieci będą otwierane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub oświatowych, aby zwiększyć dostęp do literatury i wspierać rozwój młodych czytelników. Zaczytane Biblioteki nie są zwykłymi wypożyczalniami – podopieczni placówek mogą zabierać ulubione pozycje ze sobą lub przynosić własne, a Fundacja Zaczytani.org stale uzupełnia księgozbiory. W ten sposób promowana jest idea bookcrossingu, czyli dzielenia się książką.