W ciągu pół roku na platformie Allegro sprzedano towary o wartości 24 mld zł

Allegro podało, że skorygowana EBITDA w drugim kw. wyniosła 551,3 mln zł, co oznacza spadek o 1,5 proc. rok do roku. To wynik z wyłączeniem Mall Group i WE|DO. Skonsolidowana skorygowana EBITDA spadła o 13,5 proc., do 484,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody w okresie kwiecień-czerwiec wzrosły o 69 proc. do 2,210 mld zł. Wartość GMV zwiększyła się o 23,5 proc. do 12,898 mld zł.

Po pierwszym półroczu EBITDA grupy wynosi 947,1 mln zł, co oznacza spadek o 13,6 proc. rdr. Przychody wzrosły w tym okresie o 43,1 proc. do 3,603 mld zł, a GMV o 18,4 proc. do 23,72 mld zł.

Przychody z wyłączeniem Mall Group i WE|DO wzrosły w drugim kwartale o 22,3 proc. do 1,6 mld zł, a GMV o 16 proc. do 12,11 mld zł.

Mall Group i WE|DO wypracowało w drugim kwartale pro-forma 610,7 mln zł przychodów, a skorygowana EBITDA wyniosła minus 67,1 mln zł.

Allegro podtrzymało oczekiwania na cały rok. W maju grupa informowała, że zakłada wzrost GMV na poziomie 15-20 proc., przy czym przychody mają być o 25-30 proc. wyższe rdr, a skorygowana EBITDA ma być o 10-15 proc. wyższa rdr bez uwzględnienia wyników Grupy Mall i WE|DO. Nakłady inwestycyjne w całym roku mają wynieść 675-725 mln zł.

W komunikacie podano, że w okresie od lipca 2022 roku do daty publikacji raportu, grupa odnotowała wzrost GMV, który jest zgody z oczekiwaniami dotyczącymi dla całego roku 2022.