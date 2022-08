W e-commerce jest miejsce na dedykowane mareketplacy

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Lista zmian, które zaszły w ostatnim roku w branży sprzedaży internetowej jest długa, a przez ostatnie lata działo się tyle, ile w innych branżach przez dekady. Charakteryzując w dużym oczywiście uproszczeniu rynek e-commerce ostatnich lat możemy powiedzieć, że wszystkie ewolucje są sygnowane optymalizacją, unifikacją i automatyzacją obsługi klienta w ciągu procesu zakupowego. To znaczy, że sprzedawcy podążają za nowymi metodami łatwego i szybszego sfinalizowania zakupów.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Nieustanne gonienie nowinek technologicznych i ciągły rozwój aplikacji. Czasami trudno jest nadążyć za nowymi trendami, które niejednokrotnie mogą być łatwiejsze dla nowych graczy na rynku handlu internetowego. Istniejące już e-sklepy muszą nieustannie trzymać rękę na pulsie i szybko reagować na trendy w e-commerce. Kolejną rzeczą, przy tak dynamicznie rosnącej konkurencji są kwestie zarządzania kosztami, zwłaszcza marketingu. Przy tak wysokiej inflacji marże maleją a konkurencja jest większa. Musimy nieustannie podejmować walkę z polityką cenową, zwłaszcza, że na rynku robi się coraz ciaśniej.

Największym zagrożeniem, z którym musieliśmy się zmierzyć w ostatnich latach są te związane z pandemią i wojną na Ukrainie. Oba czynniki spowolniły rynek, pogarszając sytuację ekonomiczną firm i osób prywatnych. Cała produkcja odczuła tąpnięcie, zwłaszcza przez przerwane łańcuchy dostaw.

Z drugiej strony jest to czas oczyszczenia dla rynku internetowego - przetrwają najsilniejsi, najbardziej elastyczni i innowacyjni. W dłuższej perspektywie to dobrze dla klienta. A jedno jest pewne rynek e-commerce będzie nadal rósł.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

Za rozwój sprzedaży odpowiadają różne działy. Nasza firma posiada zespół etatowy, handlowy i marketingowy. Poza tym jest tzw. dział kontraktowy, czy też firmy wspomagające, które zadaniowo/projektowo nas wspomagają. Rdzeń zespołu to 8-10 osób z czego grupa handlowa to 6 osób.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Nasza platforma opiera się na dedykowanej, wielomodułowej architekturze pisanej pod klucz, własnymi siłami programistycznymi. Jest to rzadkie rozwiązanie uważane w środowisku za "studnie bez dna", jednak przy naszych celach długoterminowych oraz chęci stworzenia indywidualnego rozwiązania informatycznego dla naszych procesów biznesowych, ta metoda wydaje się jedyną słuszną. Wdrożenie własnej technologii, to proces trwający lata i nigdy się nie kończący.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Tak, znajdując swoje nisze produktowe lub usługowe oraz przewagi konkurencyjne. Niezbędnym jest znaleźć obszar, w którym dzięki swojej otwartej i nowoczesnej mentalności biznesowej będzie można obsłużyć klienta w sposób innowacyjny i indywidualny. Jest to wykorzystanie przestrzeni w której więksi gracze nie chcą lub nie mogą zaproponować. Duże korporacje sprzedażowe mają często ograniczoną elastyczność, aby wprowadzać takie spersonalizowane podejście.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Myślę, że na pewno rynek będzie rósł. Stanowi to szansę dla tych, którzy dopiero przymierzają się do wejścia w branżę e-commerce. Przed nami jeszcze większy rozwój technologii, innowacji i automatyzacji. Rozwiniemy nowoczesną obsługę klienta opartą na AI oraz skrócimy i zważymy lejek sprzedażowy. Będzie to szło w kierunku kupna towaru przy pomocy kilku kliknięć gdzie system sam podpowie właściwe produkty lub pomoże je bardzo szybko znaleźć. Myślę, że nawet sama kwestia płatności może odbywać się jeszcze szybciej.