W e-commerce nie chodzi o sprzedaż, trzeba o nim myśleć jak o e-biznesie

Od e-commerce do e-biznesu

E-commerce można najprościej opisać jako kolejny kanał sprzedaży posiadający swoje narzędzia i techniki bazujące na przekazie internetowym. – W e-commerce nie chodzi o sprzedaż. Takie ujęcie to jedynie powierzchowne spojrzenie na możliwości tego kanału. Warto, a obecnie wręcz trzeba, myśleć o nim szerzej, raczej jako o e-biznesie – zauważa Monika Bednarczyk, e-Commerce Manager platformy Koszyk356.pl umożliwiającej zakupy grocery w środowisku online, a zarazem firmy wspierającej marki w działaniach sprzedażowych i wizerunkowych w internecie. – Aby sprzedawać produkty w sieci, wystarczy właściwie tylko dostęp do internetu. Aby budować e-biznes, należy wyjść naprzeciw potrzebom klientów, tworzyć z nimi więź i inwestować w budowanie trwałych relacji – dodaje.

Na to, jak istotne jest szersze podejście do sprzedaży internetowej, wskazuje również Dariusz Mitura, eBusiness Transformation Manager w Nestle, określając e-commerce jako „kanał komunikacji z funkcją sprzedaży” i odnosząc go do swojej branży. – Penetracja zakupów FMCG online przekroczyła w Polsce 40%. Tempo wzrostu e-commerce zostało już jakiś czas temu zauważone przez firmy z tej branży, których działy sprzedaży zatrudniają obecnie specjalistów ds. sprzedaży online. Natomiast prawdziwy potencjał, moim zdaniem, leży w budowaniu roli e-commerce jako kanału komunikacji, który skuteczniej i szybciej niż inne może budować wszystkie elementy lejka zakupowego, w tym świadomość marki – zauważa ekspert Nestle.

Do gwałtownego zainteresowania handlem on-line, a zarazem transformacji tego rynku, przyczyniła się pandemia. – W dobie ograniczeń w handlu zakupy przez internet stały się bezpieczną alternatywą. E-commerce dał więc szerokie możliwości dla producentów, ale i klientów, którzy oprócz ulubionych produktów w konkurencyjnych cenach, otrzymali coś więcej – zauważa Wojciech Cielniaszek, Dyrektor Działu Kanałów Alternatywnych w firmie Maspex. Co oznacza to dla konsumentów i sprzedających w internecie?

Dobra cena to za mało