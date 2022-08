W jaki sposób Frisco sprzedaje alkohol przez internet?

Frisco SA jest stroną postępowania sądowo-administracyjnego toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym na skutek skargi kasacyjnej z 19 lipca 2019 roku, wniesionej przez spółkę od wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalającego skargi firmy na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 19 czerwca 2018 roku. Chodzi o cofnięcia udzielonych spółce zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie monopolowym przy ul. Omulewskiej 27 w Warszawie.

Frisco spokojne o wynik rozprawy sądowej

Jak czytamy w dokumentach spółki Frisco, termin rozprawy kasacyjnej wciąż nie został wyznaczony.

- Postępowanie nie jest związane z żadnym ryzykiem skutkującym koniecznością rozpoznania jakiejkolwiek rezerwy na koszty w księgach - zapewnia firma.

Przypomnijmy, że we Frisco.pl od lata 2018 roku nie dało się kupić alkoholu. W 2020 r. wrócił do oferty, lecz sprzedaje go nie Frisco, ale zupełnie inna spółka - FR24.

Wyniki finansowe Frisco

Rachunek zysków i strat Frisco SA za 2021 r. wykazał stratę netto na poziomie 14 561 919 zł. Spółka odnotowała przychody w kwocie 293 874 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 100% akcjonariuszem Frisco była spółka Eurocash S.A., która 25 czerwca 2020 r. dokonała zakupu 56% akcji Frisco S.A., nabywając pełen pakiet akcji.