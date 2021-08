W lipcu spadek sprzedaży online

Spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup, przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup

„meble, rtv, agd” (z 16,2% przed miesiącem do 14,7%) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 18,8% do 18,0%). Wzrost udziału sprzedaży przez Internet raportowały jedynie jednostki z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 18,6% przed miesiącem do 19,7%) - informuje GUS.

E-handel będzie się umacniać

- Z uwagi na urlopy i bardziej intensywny wypoczynek jesteśmy częściej poza domem, a to z kolei ogranicza potencjał dostaw do domu czy paczkomatów w miejscu zamieszkania, czyli ważnego ogniwa w łańcuchu logistycznym e-sprzedaży. Tym razem, mimo wciąż panującej pandemii, to ponownie okres bez większych ograniczeń sanitarnych, które są bardziej dotkliwe w pozostałe miesiące roku. To wszystko sprawia, że i teraz oczekiwaliśmy w czasie wakacji udziału e-handlu w sprzedaży detalicznej na poziomie ok. 7-8%, co potwierdziły opublikowane przez GUS dane za lipiec, a wcześniej również za czerwiec. Jak będzie dalej? W postcovidowej rzeczywistości żyjemy już od ponad roku i nic nie wskazuje na to, aby wpływ pandemii na kształtowanie najbliższej przyszłości miał się drastycznie zmienić. Ponieważ o boomie w e-commerce mówi się już nie w kontekście pojedynczych miesięcy, ale prawie 1,5 roku, można pokusić się o pisanie dla tego rynku scenariuszy na przyszłość. Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej, licząc od maja 2020 r., wyniósł 8,5%. Trend jest rosnący i bazując na nim można spodziewać się, że w 2022 r. waga sprzedaży internetowej w całkowitym handlu na stałe przekroczy poziom dwucyfrowy.

Co może wpłynąć na dalsze zachowanie tego trendu? Tym, co mogłoby go spowolnić, to całkowite zniknięcie Covid, czego nie możemy raczej oczekiwać w najbliższej przyszłości. O wiele więcej jest czynników przemawiających za dalszym umacnianiem się tego kursu. Pierwszym z nich są olbrzymie inwestycje firm handlowych, które automatycznie przekładają się na wzrosty w kanale cyfrowym. Wartość krajowego rynku online, która przekroczyła magiczny próg 100 mld zł, spowodowała, że opłacało się na niego wejść Amazonowi, co jest impulsem do aktywniejszej walki w tej przestrzeni rynkowej. Z kolei w tradycyjnym handlu brak jest kadr, co w Polsce stało się już problem powszechnym, lub ich wynagrodzenia gwałtownie wzrosły. Branża nie może także liczyć na powrót sprzedaży w niedzielę, co przez wielu ekspertów, przynajmniej w wariancie tymczasowym, postulowane było jako szansa na odbudowanie utraconych przez Covid wpływów - komentuje Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner w Unity Group.