W okresie przedświątecznym kurierzy Poczty Polskiej dostarczą paczki też w soboty

Doręczanie przesyłek także w soboty to odpowiedź spółki na dynamiczny wzrost obsługiwanego wolumenu, napędzanego akcjami sprzedażowymi sklepów internetowych w ramach tzw. Black Friday oraz przedświątecznymi zakupami Polaków.

Poinformowano, że w ostatnią sobotę listopada pocztowcy dostarczą paczki mieszkańcom województw (i miast): dolnośląskiego (Dzierżoniowa, Jelcza, Jeleniej Góry, Laskowic i Wrocławia), łódzkiego (Łodzi), małopolskiego (Kraków), mazowieckiego (Ciechanowa, Piaseczna, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Warszawy), podkarpackiego (Rzeszowa), wielkopolskiego (Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, gmina Komorniki), zachodniopomorskiego (Szczecina). Lista miejscowości objętych akcją doręczania przesyłek w przedświąteczne soboty będzie rozszerzana.

"Coraz więcej Polaków decyduje się na zakupy w sklepach internetowych, ponieważ jest to rozwiązanie wygodne i, co szczególnie ważne w czasach pandemii, bezpieczne. Jesteśmy przygotowani do obsługi rosnącej z tygodnia na tydzień liczby paczek i dostarczania klientom radości w postaci prezentów świątecznych - albo pod wskazany adres przez kuriera, albo do jednego z ponad 17 tys. punktów odbioru" - podkreśliła rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Poczta Polska prowadzi także akcję sezonowej rekrutacji pracowników, której celem jest usprawnienie obsługi paczek w grudniu. Spółka poszukuje pracowników do sortowni przesyłek i kierowców.