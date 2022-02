W pandemii IKEA zwiększyła e-sprzedaż do 29 proc.

„W sercu IKEA zawsze znajdują się ludzie. W tych trudnych czasach związanych z pandemią staramy się wspierać ich na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest oczywiście życie w domu, które jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy zdeterminowani, aby wciąż zmieniać się na lepsze i inspirować ludzi do prowadzenia coraz bardziej zrównoważonego życia w domach, dla nas wszystkich i planety. Chcemy nadal rozwijać się w sposób zrównoważony, z dbałością o ludzi w całym łańcuchu wartości oraz o klimat, środowisko i zasoby, skupiając się na czterech filarach: tworzeniu lepszych domów, lepszego życia, lepszej planety oraz lepszej firmy” – podkreśla Agata Czachórska, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce.

Kluczowe dane z raportu

- Od 2009 r. Grupa Ingka zainwestowała globalnie 2,5 miliarda euro w energię odnawialną, a do 2030 r. zamierza zainwestować kolejne 4 miliardy euro

- Grupa Ingka w Polsce posiada sześć farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 180 MW. W ciągu roku finansowego 2021 wyprodukowały one 394 GWh energii

- Rok finansowy 2021 IKEA Retail w Polsce zakończyła z 9% wzrostem oraz sprzedażą na poziomie blisko 5 mld zł

- Transformacja cyfrowa IKEA przełożyła się na wzrost udziału sprzedaży online w całkowitej sprzedaży z 20% do 29% (rok do roku)

- 110 milionów euro bonusu pracowniczego "TACK!" na składki emerytalne dla pracowników IKEA na całym świecie, co oznacza ok. 3 200 zł brutto dodatkowej pensji dla jednego pracownika IKEA w Polsce

- 600 nowych pracowników dołączyło do IKEA Retail w Polsce w okresie pandemii

- 163 mln wizyt na stronie IKEA.pl w okresie od września 2020 do sierpnia 2021