W Polsce działa obecnie około 40 tys. sklepów internetowych

Udział handlu przez internet w Polsce nie przekracza 7-8 proc. Fot. Shutterstock

W pierwszym półroczu tego roku powstało blisko 5,5 tys. nowych sklepów internetowych. Jednocześnie wykreślono nie więcej niż 2 tys. W chwili obecnej na rynku działa około 40 tys. zarejestrowanych sklepów internetowych, co sprawia, że Polska jest jednym z większych, a na pewno najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków e-commerce w Europie – wynika z informacji firmy Bisnode.

- W tym kontekście nie powinno dziwić to, że według prognoz handel w Internecie może zbliżyć się do wartości bliskiej 60 mld złotych – ocenia Bisnode, powołując się na dane eCommerce Europe i firmy RetailX.

Eksperci Bisnode zwracają uwagę na to, że z powodu pandemii część handlu „tradycyjnego” wchłonął e-commerce. Szczególnie tego odpowiedzialnego za odzież, obuwie, książki, muzykę, czy wreszcie elektronikę. - Dzisiaj w sklepach internetowych robimy nie tylko zakupy. Przez Internet umawiamy się do fryzjera, kosmetyczki, kupujemy bilety do kina, teatru. W przypadku żywności możemy mówić o sytuacji kiedy zakupy są robione rzadziej. Nie częściej niż raz, dwa razy w tygodniu. A nie codziennie, tak jak to miało miejsce w okresie przed pandemią. To zasadnicza zmiana, która wpływa na wartość koszyka – czytamy w raporcie firmy.

Dynamicznie rośnie nie tylko liczba sklepów, wraz z tym widocznie wzrasta liczba sprzedawców w Internecie. Ogromną popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju platformy zakupowe. Zarówno te z rzeczami używanymi jak i nowymi. Gdzie ramie w ramię handel prowadzą osoby fizyczne na przemian ze sklepami internetowymi. Tutaj kupić można właściwie wszystko. Przybywa sprzedających jak i kupujących. Widać to także po rekordowo wysokiej wartości płynącej z zakupów w sieci Polaków.

- Zgodnie z raportem eCommerce Europe i firmy RetailX w bieżącym roku polski rynek pod względem wartości ma wzrosnąć o blisko 1/3, do rekordowego poziomu 15 mld Euro, co daje w przeliczeniu ponad grubo ponad 60 mld złotych. Według specjalistów zajmujących się rynkiem e-commerce ten trend wzrostowy raczej się nie zmieni, a w ciągu najbliższych kilku lat wartość polskiego rynku e-commerce może osiągnąć nawet 80 mld PLN – informuje Bisnode.

Prognoza ta ma związek ze wskaźnikiem udziału internetowego kanału sprzedaży w całości handlu detalicznego w Polsce. W porównaniu do innych krajów Europy Zachodniej, udział handlu przez internet w Polsce jest jeszcze dość niski, bowiem nie przekracza 7-8 proc. Co sprawia, ze jest ogromna nisza do zagospodarowania i firmy w naszym kraju właśnie śpieszą się ją wypełniać.