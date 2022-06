W Polsce jest ponad 18 tys. maszyn paczkowych

Na koniec 2021 roku łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 12 890,6 mln zł.

Usługi kurierskie napędzają rynek pocztowy w Polsce

Na koniec 2021 roku łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 12 890,6 mln zł. Oznacza to, że w stosunku do roku poprzedniego, łączna suma przychodów z usług pocztowych operatorów działających na polskim rynku wzrosła o 1 269,3 mln zł, co przekłada się na roczną stopę wzrostu na poziomie 10,9%. W 2021 roku kolejny raz z rzędu dynamika wzrostu wartości rynku pocztowego przewyższała tempo wzrostu polskiej gospodarki.

Najważniejszym czynnikiem wzrostu był, podobnie jak w roku 2020, dynamiczny wzrost przychodów z przesyłek kurierskich, spowodowany niezmiennie rosnącymi wolumenami przesyłek zawierających towary nabywane przez konsumentów w transakcjach e-commerce.

Według raportów analitycznych, rok 2021 to kolejny rok, który branża e-commerce może zaliczyć do udanych. Mimo problemów związanych z terminowością i płynnością działania globalnych łańcuchów dostaw, handel elektroniczny odnotował historyczne wzrosty sprzedaży i liczby klientów. O ile przed pandemią wartość polskiego rynku szacowano na 70 mld zł, to obecnie oceniany jest już nawet na 100 mld zł. Kupujący online stanowią 77 proc. wszystkich badanych internautów, a w związku z pandemią i towarzyszącymi jej ograniczeniami w handlu tradycyjnym, 30% e-konsumentów deklarowało, że kupuje w sieci więcej produktów, a 33% robi zakupy przez internet częściej. Dla 13% badanych kanał online stał się pierwszym sposobem poszukiwania różnych produktów.

Przesyłki kurierskie wzrosły o 20 proc.

W 2021 roku segment przesyłek kurierskich, zwiększył swoje przychody o niemal 1,4 mld zł w stosunku do 2020 roku osiągając ponad 20% tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł niemal o 141 mln sztuk w stosunku do 2020 roku (wzrost o 22,1%), sięgając liczby 776 mln sztuk co oznacza, że do rąk polskich adresatów każdego dnia trafiało w 2021 ponad 2 mln przesyłek kurierskich.

Przesyłki kurierskie stanowiły w 2021 roku aż 63,6% wartości rynku pocztowego oraz 40,1% całego wolumenu usług pocztowych. Ale to właśnie przyrost ich wolumenu sprawił że ogólny wolumen usług pocztowych wzrósł w 2021 rekompensując z nawiązką niższe wolumeny pozostałych usług.

Powszechnie uważa się, że mimo tych wzrostów potencjał dalszego wzrostu polskiego rynku e-commerce jest ciągle istotny. Analitycy branży twierdzą, że tendencje wzrostowe, choć w skromniejszej dynamice niż w pandemii, utrzymają się także po jej zakończeniu, a polski rynek e-commerce przez najbliższe lata będzie rósł w tempie dwucyfrowym, co przekłada się także na adekwatne perspektywy wzrostu dla segmentu kurierskiego na rynku pocztowym.

Kurierzy obsłużą 0,9-1 mld przesyłek

Jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do wartości rzędu 0,9-1 mld przesyłek.

18 tys. paczkomatów

Jak poinformował UKE, w 2021 roku usługi pocztowe świadczone były w 38 575 placówkach pocztowych, w tym w 7 626 placówkach operatora wyznaczonego i 30 949 placówkach operatorów alternatywnych.

Do realizacji usług pocztowych, wykorzystywane były także automaty do pocztowej obsługi klientów, których w 2021 roku funkcjonowało już ponad 18 tysięcy. Dysponentami tych urządzeń w 2021 roku było czterech operatorów pocztowych.