W Robakowie powstanie ogromna sortownia paczek

Budowa ruszyła w maju, a już na przełomie 2022 i 2023 r. klient uzyska dostęp do nieruchomości.

Ponad 20 000 m kw. zajmie automatyczna sortownia paczek.

Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM, zostanie wyposażona m.in. w fotowoltaikę o mocy 900 kWp i pompy ciepła.

Panattoni nieustannie rozbudowuje swoje portfolio projektów BTS, które firma zrealizowała dla licznych międzynarodowych marek, jak Amazon, Carrefour, H&M, Weber, czy globalnych firm logistycznych jak DSV, czy DB Schenker. Obecnie deweloper blisko połowę powierzchni dostarcza w formule Build-To-suit, a tym razem buduje obiekt BTO o powierzchni 32,000 m kw. dla światowego lidera logistyki, działającego w ponad 200 krajach. Realizacja zaawansowanego technologicznie obiektu ruszyła w maju, a już na przełomie 2022 i 2023 r. zostanie udostępniony klientowi w ramach wczesnego dostępu, by mógł rozpocząć implementację własnych usprawnień. Deweloper przygotuje m.in. ok 23 000 m kw. pod zautomatyzowany proces sortowania paczek, który odbywać będzie się na trzech poziomach. Ponadto w realizacji znajdzie się ok. 300 doków przeładunkowych. Zgodnie z wymaganiami klienta, Panattoni wzmocni także nośność posadzki. W obiekcie zatrudnienie znajdzie ponad 800 osób.

Ekologiczne rozwiązania

Obiekt zostanie wyposażony w pompy ciepła wspomagające ogrzewanie hali przez 70 procent okresu grzewczego. Ponadto inwestycję zasili instalacja fotowoltaiczna o mocy 900 kWp. Deweloper zaimplementuje również rozwiązania ograniczające zużycie wody m.in. zagospodarowując tzw. deszczówkę, która będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych. Zwiększona zostanie również izolacyjność hali.

- Po raz kolejny szycie na miarę w wykonaniu Panattoni doskonale łączy implementację szeregu zaawansowanych technologii z bardzo szybkim tempem realizacji, które pozwala na wczesne rozpoczęcie zagospodarowywania przestrzeni przez klienta. Stawiając na BTO, firma ma pewność, że Panattoni dostarczy produkt skrojony na miarę, w terminie i wysokiej jakości wykonania. Światowi liderzy potrzebują indywidualnego podejścia, dlatego nasze portfolio nieruchomości typu BTS cały czas rośnie – mówi w Katarzyna Kujawiak Development Director Panattoni i dodaje: - Dla firm logistycznych dostarczyliśmy już w Europie kilka milionów metrów kwadratowych, a nasze doświadczenie procentuje także w inwestycjach szytych na miarę. Nasze know-how pozwala poszerzać perspektywę klientów, dlatego regionalni, jak i globalni liderzy tak chętnie na nas stawiają.

Obiekt BTO powstaje w Robakowie, w niedalekiej odległości od drogi S11 – która docelowo połączy Koszalin i okolice Bałtyku z województwem śląskim. Inwestycja jest również doskonale położona względem austostrady A2, łączącej najważniejsze ośrodki w tej części Europy – Warszawę, Łódź, Poznań i Berlin. Realizacja znajdować się będzie niecałe 20 km od centrum stolicy regionu. Wielkopolska z populacją ok. 3,5 mln zapewnia doskonały dostęp do pracownika. Dodatkowo w województwie uczy się ok. 120 000 studentów.